 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 25.03.2025
17:38  Ферганская долина станет общей для трех стран, - Виктория Панфилова
17:15  Центральная Азия стала для Европы более узнаваемым регионом
17:04  Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии на 7-й срок
15:56  Узбекистан и Китай построят единственный в Центральной Азии завод
15:54  В Китае работают над Законом о противодействии иностранным санкциям с контрмерами
15:50  В ОДКБ обсудили план программы по укреплению таджикско-афганской границы
15:47  Перекрытие дорог в Согде: Худжанд ждет визит глав Узбекистана и Кыргызстана
14:10  Президент Кыргызстана определил Генпрокуратуру уполномоченным органом по предупреждению коррупции
14:06  В Сурхандарьинской области Узбекистана найдено 82 кг опия, доставленные наркокурьерами из Таджикистана
13:58  Для чего Казахстан сбрасывает воду из крупных водохранилищ
03:44  Америка проиграла опиумную войну и ей грозит гибель, - Валентин Катасонов
02:11  "Наследие в стежках". Артефакты шести музеев Узбекистана показывают на выставке в Казахстане
01:51  В Афганистане заявили о росте экспорта в Таджикистан
01:48  МИД России выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в ЛНР
01:35  "Такие низкие налоги только в Кыргызстане" - интервью с главой ГНС. Видео
01:29  Михаил Делягин: "Хартленд", вводящий Запад во искушение
01:08  Казахстан – Россия: абсурдные мечтания о "повороте рек" и реальные дела, - Марат Нургожаев
00:42  Опасный транзит: Эшелоны с ураном из Узбекистана во Францию пойдут через Россию
00:33  Победа одна, а память разная? Академик Александр Чубарьян - о разных точках зрения на Великую Отечественную в СНГ
00:28  В Брюсселе перепутали КНР с КНДР? Хотят участвовать в миротворческой миссии на Украине корейские товарищи
00:05  Афганистан продолжает нести угрозу южным рубежам СНГ и России, - Сергей Андреев
Понедельник, 24.03.2025
23:03  ВС РФ наносят удары по ВСУ в приграничье Белгородской области – итоговая сводка Readovka за 24 марта
21:55  Типография "Учкун" начала выпуск национальной кыргызской валюты сомы
20:27  MP: за три года боевых действий потери ВСУ составляют более миллиона военных
19:19  В Узбекистане учреждено звание "Заслуженный эколог". Нагрудный знак к званию изготовят из серебра
19:00  Годовщина агрессии НАТО. Как начались бомбардировки Югославии
18:19  В Северо-Казахстанской области теперь за паводками следят дроны
17:31  Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию "Постоянный нейтралитет Туркменистана"
16:44  Ализа Солтонбекова назначена первым замминистра труда, соцобеспечения и миграции Кыргызстана
14:57  Премьер Казахстан обсудил с китайской Xinjiang Lihua создание хлопково-текстильного кластера в СЭЗ TURAN
11:14  В Эр-Рияде проходят переговоры между российской и американской делегациями
01:40  В Таджикистане резко подешевел интернет, через 2 месяца после назначения главой Службы связи 35-летнего радиотехника
01:29  Англосаксы стремятся наложить лапу на природные богатства Кыргызстана, - Рустам Масалиев
00:47  Играя на противоречиях Запада, главное не заиграться, - Владимир Павленко
00:43  Трамп идет по стопам Кеннеди. Что стоит за публикацией документов о преступлении в Далласе, - Владимир Васильев
00:13  Пищевой наркотик. В России хотят запретить продажу чипсов детям
00:03  Путешествие из Лондона во Львов: ЕС находится в упадке, но хочет воевать
Воскресенье, 23.03.2025
23:54  ВС РФ активизировались на Запорожском направлении - сводка от Readovka
22:31  Судьба Одессы удивит всех: Просчитано хитрое условие "большой сделки" Трампа, - Игорь Пшеничников
21:13  Тьма над Тегераном: Белый дом и Пентагон обсуждают приоритетные цели, - Алексей Михайлов
19:37  Все, что нужно знать про первую узбекскую АЭС. Глава Узатома Азим Ахмедхаджаев на канале "Alter Ego"
14:49  23 марта 1939 года германские войска заняли Клайпеду по пакту Урбшиса-Риббентропа
14:29  Узбекистан планирует собрать разбросанные по всей Евразии исламские рукописи
14:10  Эрдоган пошел ва-банк: зачем турецкий лидер сам спровоцировал "майдан", - Камран Гасанов
13:52  Климатическая истерия как политический инструмент. Разгром "зеленых" начался с Greenpeace, - Игорь Мальцев
13:03  Китай пересматривает "хукоу" - отменяется требование о регистрации браков по месту прописки
12:27  Минтранспорта Таджикистана инициирует работы по цифровизации мультимодальных транспортных коридоров СНГ
12:15  Нацбанк Кыргызстана прогнозирует на 2025 год: инфляция - 6,5%, рост ВВП - 8,2%
11:43  В Ташкенте впервые в истории Центральной Азии пройдет ассамблея Межпарламентского союза
11:28  Забытые традиции и обычаи Наурыза: как праздновали наши предки
11:18  SZ: Запорожская АЭС нужна США для разработки полезных ископаемых на Украине
10:57  Нюанс для перемирия: блеф Европы про потешные "миротворческие" войска
10:52  Суд в Турции вынес решение об аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу
00:23  Мирным инициативам США помешает на Украине неконтролируемый нацизм, - Андрей Резчиков
Суббота, 22.03.2025
21:03  dikGAZETE: врачи из США проводят тайные эксперименты в армянских биолабораториях
20:57  Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук: никто, кроме России, не будет контролировать станцию
19:24  По указу президента. НАСА передумала отправлять на Луну первыми женщину и цветного человека
18:28  Пакт с головорезами: либеральная демократия прекрасно уживается с мракобесием и террором, - Сергей Кожемякин
18:26  "Соглашение Мар-а-Лаго": запоздалый план спасения Америки, - Валентин Катасонов
16:13  В Узбекистане отказались от планов объединять аэропорты Ферганской долины. Все сохранят и модернизируют
16:05  Умер Александр Машкевич - совладелец ERG и Евразийского банка
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   |   Узбекистан   | 
Ферганская долина станет общей для трех стран, - Виктория Панфилова
17:38 25.03.2025

Ферганская долина станет общей для трех стран

Таджикистан, Киргизия и Узбекистан подтвердят границы и интерес к сотрудничеству в энергетической сфере

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
24.03.2025

Энергетический мост соединит Таджикистан и Киргизию. Символично, что запуск линии электропередачи Сугд-Датка, построенной в рамках проекта CASA-1000, намечен на 31 марта – день встречи президентов Узбекистана, Киргизии и Таджикистана в Худжанде. Это событие ознаменует собой новый этап регионального сотрудничества после успешного разрешения пограничных вопросов между тремя странами.

В Худжанде, одном из исторических городов Ферганской долины, состоится встреча президентов Эмомали Рахмона, Садыра Жапарова и Шавката Мирзиеева. Символично, что саммит, приуроченный к празднованию Навруза, пройдет спустя несколько дней после астрономического по солнечному календарю Нового года. Главным событием встречи станет подписание договора о точке стыка государственных границ Таджикистана, Киргизии и Узбекистана в Ферганской долине.

"Этот саммит знаменует собой важнейший этап регионального сотрудничества. Преодоление конфликтного периода и достижение соглашений по пограничным вопросам и распределению водных ресурсов в Ферганской долине создали благоприятную атмосферу для взаимодействия между тремя странами", – сказал "НГ" заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Станислав Притчин. Долгое время Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, разделяющие Ферганскую долину, воспринимались скорее как антагонисты, нежели как соседние дружественные страны. Однако с 2016 года ситуация начала меняться к лучшему. Предстоящая встреча глав государств станет финальным аккордом завершающего этапа решения пограничных вопросов, закрепляя договоренности о точке стыка границ, подчеркнул эксперт.

"Благодаря упрощению пограничных процедур Ферганская долина постепенно возвращается к свободе перемещения людей, характерной для советского периода. Это имеет решающее значение для регионального сотрудничества и добрососедства, особенно учитывая разделенные семьи и значительные диаспоры – киргизскую в Таджикистане, таджикскую в Узбекистане и узбекскую в Киргизии. Упрощенный режим пересечения границ, включая эксклавы, способствует укреплению доверия", – подчеркнул Притчин.

Таким образом, по его мнению, Ферганская долина впервые с момента обретения независимости странами Центральной Азии становится зоной мира и дружбы, открытой для свободного перемещения. "Это позитивный сигнал, опровергающий негативные прогнозы о конфликтном потенциале региона из-за перенаселенности и ограниченных ресурсов. Встреча глав трех государств имеет символическое значение и, вероятно, положит начало регулярным саммитам в формате трехстороннего сотрудничества, что отвечает интересам всех сторон. Ферганская долина становится важной точкой регионального взаимодействия", – считает Притчин.

Накануне президент Эмомали Рахмон отметил, что в Таджикистане смотрят на развитие отношений между странами с оптимизмом. "Наши народы связывают многовековые узы дружбы и добрососедства. Мы настроены и далее укреплять эту связь", – подчеркнул Рахмон.

Напомним, что 13 марта президент Эмомали Рахмон посетил Бишкек, где состоялось подписание Договора о делимитации и демаркации государственной границы между двумя странами. Этот документ положил конец многолетним спорам и конфликтам на границе, протяженностью более 970 километров, из которых около 30% ранее оставались неурегулированными.

Важными событиями стали и официальное открытие пограничных переходов между Киргизией и Таджикистаном, закрытых с 2021 года после очередного вооруженного конфликта, и восстановление прямого авиасообщения между крупными городами двух стран.

Ранее пограничный вопрос урегулировали Киргизия и Узбекистан, Таджикистан и Узбекистан. Таким образом, урегулированные границы становятся основой для регионального сотрудничества и партнерства, особенно в наиболее важном для региона энергетическом секторе. Ключевым событием станет запуск 31 марта 2025 года линии электропередачи Сугд-Датка, напряжением 500 кВ, соединяющей энергосистемы Таджикистана и Киргизии. На ЛЭП для повышения прозрачности и эффективности будут установлены современные цифровые счетчики, позволяющие осуществлять дистанционный мониторинг и контроль потребления электроэнергии, что существенно снизит риски хищений и технических потерь.

Строительство ЛЭП Датка-Сугд осуществлялось в рамках проекта CASA-1000.

Этот проект, запущенный в 2016 году, предусматривает строительство ЛЭП для экспорта электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан. Стоимость проекта составляет около 1,2 млрд долл. Таджикская и киргизская части ЛЭП готовы к работе. Завершение афганской части ожидается в 2026 году.

Таджикистан будет поставлять электроэнергию по CASA-1000 только в летний период в течение первых 10 лет эксплуатации. Объемы, которые готова поставлять Киргизия в Южную Азию, значительно скромнее, чем у Таджикистана. Речь идет о 500 500 млн кВт/ч излишней энергии, вырабатываемой ГЭС в ирригационный период с мая по сентябрь. Участие в проекте позволило Киргизии модернизировать энергетическую инфраструктуру в южных областях, включая около 80 населенных пунктов.

Также среди приоритетных межрегиональных проектов – запуск первой очереди Камбар-Атинской ГЭС-1 и реализация проекта CASA-1000, призванного обеспечить поставки электроэнергии в Афганистан и Пакистан. Киргизия сосредоточена на увеличении производства гидроэлектроэнергии, интеграции возобновляемых источников и укреплении электрических сетей, включая реконструкцию Быстровской ГЭС и строительство новых трансформаторных подстанций для снижения потерь. Следующая встреча по проекту Камбар-Атинской ГЭС-1 с участием представителей Казахстана Узбекистана и Киргизии запланирована на май 2025 года в Стамбуле. На повестке дня – объединение энергомощностей трех республик для решения внутренних задач и обсуждение межрегиональных тарифов.

В Ферганской долине формируется индустриальный кластер. Как ранее сказал "НГ" директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиер Эргашев, в Булакбашинском районе Андижанской области (Узбекистан), граничащем с Киргизией, на инвестиции узбекских и китайских компаний построены и уже работают три цементных завода (четвертый находится в стадии запуска), на них производятся базальтовая вата, базальтовые плиты и трубы. Нехватка газа вынуждает заводы использовать уголь, поставляемый из Киргизии, при этом 65% производимого цемента экспортируется в ту же республику. "Этот успешный пример трансграничного экономического сотрудничества, возникший после урегулирования узбекско-киргизской границы, демонстрирует, что лозунги о сотрудничестве начинают наполняться реальным содержанием", – считает эксперт.

На саммите в Худжанде главы трех государств также обсудят ключевые вопросы обеспечения безопасности.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742913480


Новости Казахстана
- Спикер Сената встретился с Генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности
- Реализацию реформ Президента обсудили на пленарном заседании Мажилиса
- Олжас Бектенов обсудил с главами банков второго уровня наращивание участия в финансировании реального сектора экономики
- Кадровые перестановки
- Государственный советник принял участие в презентации аудиосборника "Асыл мұра"
- Роман Скляр принял участие в 12-м заседании Казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству
- Более 16 млн тонн продукции АПК экспортировал Казахстан в 2024 году
- Пятую часть структуры ВВП в Казахстане занимает торговля
- Новый сервис по перевозке грузов в почтово-багажных вагонах пассажирских поездов
- Коррупция в сфере образования
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  