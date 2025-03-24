Ферганская долина станет общей для трех стран, - Виктория Панфилова

17:38 25.03.2025

Ферганская долина станет общей для трех стран



Таджикистан, Киргизия и Узбекистан подтвердят границы и интерес к сотрудничеству в энергетической сфере



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

24.03.2025



Энергетический мост соединит Таджикистан и Киргизию. Символично, что запуск линии электропередачи Сугд-Датка, построенной в рамках проекта CASA-1000, намечен на 31 марта – день встречи президентов Узбекистана, Киргизии и Таджикистана в Худжанде. Это событие ознаменует собой новый этап регионального сотрудничества после успешного разрешения пограничных вопросов между тремя странами.



В Худжанде, одном из исторических городов Ферганской долины, состоится встреча президентов Эмомали Рахмона, Садыра Жапарова и Шавката Мирзиеева. Символично, что саммит, приуроченный к празднованию Навруза, пройдет спустя несколько дней после астрономического по солнечному календарю Нового года. Главным событием встречи станет подписание договора о точке стыка государственных границ Таджикистана, Киргизии и Узбекистана в Ферганской долине.



"Этот саммит знаменует собой важнейший этап регионального сотрудничества. Преодоление конфликтного периода и достижение соглашений по пограничным вопросам и распределению водных ресурсов в Ферганской долине создали благоприятную атмосферу для взаимодействия между тремя странами", – сказал "НГ" заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Станислав Притчин. Долгое время Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, разделяющие Ферганскую долину, воспринимались скорее как антагонисты, нежели как соседние дружественные страны. Однако с 2016 года ситуация начала меняться к лучшему. Предстоящая встреча глав государств станет финальным аккордом завершающего этапа решения пограничных вопросов, закрепляя договоренности о точке стыка границ, подчеркнул эксперт.



"Благодаря упрощению пограничных процедур Ферганская долина постепенно возвращается к свободе перемещения людей, характерной для советского периода. Это имеет решающее значение для регионального сотрудничества и добрососедства, особенно учитывая разделенные семьи и значительные диаспоры – киргизскую в Таджикистане, таджикскую в Узбекистане и узбекскую в Киргизии. Упрощенный режим пересечения границ, включая эксклавы, способствует укреплению доверия", – подчеркнул Притчин.



Таким образом, по его мнению, Ферганская долина впервые с момента обретения независимости странами Центральной Азии становится зоной мира и дружбы, открытой для свободного перемещения. "Это позитивный сигнал, опровергающий негативные прогнозы о конфликтном потенциале региона из-за перенаселенности и ограниченных ресурсов. Встреча глав трех государств имеет символическое значение и, вероятно, положит начало регулярным саммитам в формате трехстороннего сотрудничества, что отвечает интересам всех сторон. Ферганская долина становится важной точкой регионального взаимодействия", – считает Притчин.



Накануне президент Эмомали Рахмон отметил, что в Таджикистане смотрят на развитие отношений между странами с оптимизмом. "Наши народы связывают многовековые узы дружбы и добрососедства. Мы настроены и далее укреплять эту связь", – подчеркнул Рахмон.



Напомним, что 13 марта президент Эмомали Рахмон посетил Бишкек, где состоялось подписание Договора о делимитации и демаркации государственной границы между двумя странами. Этот документ положил конец многолетним спорам и конфликтам на границе, протяженностью более 970 километров, из которых около 30% ранее оставались неурегулированными.



Важными событиями стали и официальное открытие пограничных переходов между Киргизией и Таджикистаном, закрытых с 2021 года после очередного вооруженного конфликта, и восстановление прямого авиасообщения между крупными городами двух стран.



Ранее пограничный вопрос урегулировали Киргизия и Узбекистан, Таджикистан и Узбекистан. Таким образом, урегулированные границы становятся основой для регионального сотрудничества и партнерства, особенно в наиболее важном для региона энергетическом секторе. Ключевым событием станет запуск 31 марта 2025 года линии электропередачи Сугд-Датка, напряжением 500 кВ, соединяющей энергосистемы Таджикистана и Киргизии. На ЛЭП для повышения прозрачности и эффективности будут установлены современные цифровые счетчики, позволяющие осуществлять дистанционный мониторинг и контроль потребления электроэнергии, что существенно снизит риски хищений и технических потерь.



Строительство ЛЭП Датка-Сугд осуществлялось в рамках проекта CASA-1000.



Этот проект, запущенный в 2016 году, предусматривает строительство ЛЭП для экспорта электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан. Стоимость проекта составляет около 1,2 млрд долл. Таджикская и киргизская части ЛЭП готовы к работе. Завершение афганской части ожидается в 2026 году.



Таджикистан будет поставлять электроэнергию по CASA-1000 только в летний период в течение первых 10 лет эксплуатации. Объемы, которые готова поставлять Киргизия в Южную Азию, значительно скромнее, чем у Таджикистана. Речь идет о 500 500 млн кВт/ч излишней энергии, вырабатываемой ГЭС в ирригационный период с мая по сентябрь. Участие в проекте позволило Киргизии модернизировать энергетическую инфраструктуру в южных областях, включая около 80 населенных пунктов.



Также среди приоритетных межрегиональных проектов – запуск первой очереди Камбар-Атинской ГЭС-1 и реализация проекта CASA-1000, призванного обеспечить поставки электроэнергии в Афганистан и Пакистан. Киргизия сосредоточена на увеличении производства гидроэлектроэнергии, интеграции возобновляемых источников и укреплении электрических сетей, включая реконструкцию Быстровской ГЭС и строительство новых трансформаторных подстанций для снижения потерь. Следующая встреча по проекту Камбар-Атинской ГЭС-1 с участием представителей Казахстана Узбекистана и Киргизии запланирована на май 2025 года в Стамбуле. На повестке дня – объединение энергомощностей трех республик для решения внутренних задач и обсуждение межрегиональных тарифов.



В Ферганской долине формируется индустриальный кластер. Как ранее сказал "НГ" директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиер Эргашев, в Булакбашинском районе Андижанской области (Узбекистан), граничащем с Киргизией, на инвестиции узбекских и китайских компаний построены и уже работают три цементных завода (четвертый находится в стадии запуска), на них производятся базальтовая вата, базальтовые плиты и трубы. Нехватка газа вынуждает заводы использовать уголь, поставляемый из Киргизии, при этом 65% производимого цемента экспортируется в ту же республику. "Этот успешный пример трансграничного экономического сотрудничества, возникший после урегулирования узбекско-киргизской границы, демонстрирует, что лозунги о сотрудничестве начинают наполняться реальным содержанием", – считает эксперт.



На саммите в Худжанде главы трех государств также обсудят ключевые вопросы обеспечения безопасности.