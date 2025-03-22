|ВС РФ окружают прорвавшиеся в Торецк подразделения ВСУ – итоговая сводка Readovka за 25 марта
22:21 25.03.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 25 марта в разрезе СВО. Русские войска приступили к ликвидации вклинившихся в оборонительные позиции ВС РФ в Торецке украинских штурмовых подразделений. Стало известно о том, что пограничники, принявшие неравный бой с противником в селе Поповка Белгородской области, сумели отразить атаку ВСУ и далее были эвакуированы в тыл.
Проигранная ставка всегда дорога
Всякий раз, когда украинские войска пытаются изобразить из себя "шулера в партии с судьбой", в итоге это оборачивается для них тяжелейшими последствиями. Как-никак подходить к вопросу ведения боевых действий с мышлением "новостного продюсера" чревато. И эта формула в очередной раз сработала с ВСУ, но уже на Константиновском направлении, в городе Торецк. В начале марта мобильные группы противника, воспользовавшись моментом ослабления состава войск ВС РФ после полного освобождения города, атаковали с нескольких направлений. Со стороны Щербиновки неприятельские группы прорыва напали на микрорайон Забалка и окрестности шахты "Центральная" с примыкающим к ней частным сектором. В свою очередь, основную часть города украинские солдаты атаковали с севера. На всех направлениях ВСУ удалось добиться глубокого вклинения в оборону русской армии, но главная задача в виде расчленения и локализации сопротивления гарнизона города противнику не удалась. Но, как гласят в подобной ситуации законы тактики, неполный успех стал полностью равен конкретному провалу. Клинья превратились в полукотлы. Сейчас часть группировки ВСУ находится в полушаге от окружения. Подразделения 132-й ОМСБр ВС РФ при поддержке других частей подсекли основание клина, устремившегося в центральные кварталы города, и практически изолировали штурмовиков незалежной от их основных сил. У противника теперь остался коридор на выход, чья ширина не превышает 150–200 м. Это означает, что котел в сердце Торецка уже практически состоявшийся факт, "игольное ушко" абсолютно непригодно для снабжения засевших в городе солдат ВСУ. Ведь ВС РФ уже по большей части восстановили свои прежние позиции на северо-западных окраинах Торецка, а по фронту перед ними – поля. Войти и выйти при таких тактических условиях – бесперспективное занятие. К сожалению, трудно сказать, сколько украинских солдат потенциально станут обитателями полного котла. Но стоит предположить, что площадь прорыва в город на 1 км в глубину и 400 м в ширину плотно набита противником. Бои на вклинение в оборону с задачей ее последующего расчленения требовали от командования незалежной обеспечивать устойчивость клина к фланговым контрмерам при продолжении попыток развития атаки в глубину. Таким образом, в общем смысле слова вот-вот может быть окружена сила, чья численность эквивалентна штурмовому батальону. Остается лишь догадываться о причинах, по которым украинское командование не дало приказ на отход своим людям, когда стало ясно, что операции не суждено увенчаться успехом. Да и мог ли быть такой приказ? При первичном прорыве со стороны шахты "Торецкая" неприятель нес ощутимые потери, и пробиться в город для дальнейшего закрепления смогли, разумеется, далеко не все. А отступление в еще более тяжелых условиях – гарантированный разгром. Командование ВСУ отлично знало, что это билет в один конец в случае провала авантюры.
На других участках вклинения украинских штурмовых подразделений в нашу оборону ситуация обстоит не столь катастрофично для них. Однако и в окрестностях микрорайона Забалка, и частном секторе, примыкающем к шахте "Центральная", неприятель медленно, но верно теряет позиции. А это, в свою очередь, скажется на возможности ВСУ обороняться за Торецком, когда бои в секторах вклинения завершатся.
Подвиг пограничников
Вчера стало известно, что неприятель сместил вектор атаки в пограничье Краснояружского района Белгородской области с Демидовки на Поповку. Ситуация потребовала от ВСУ расширить географию наступления. Однако на пути штурмовиков противника встала опорная точка с пограничниками ФСБ, ранее прибывшими на западные рубежи страны в командировку из Приморья. Бой длился несколько часов. Разумеется, численное и огневое превосходство были не на стороне стражей границы. ВСУ уж очень хотели пробиться через село. Но судьба оказалась на стороне русских бойцов.
На данный момент принявшие неравный бой уже эвакуированы с позиции в тыл. Сейчас трудно сказать, как будет развиваться дальнейшая ситуация вокруг Поповки. Однако свою задачу пограничники выполнили с честью. Истории России еще предстоит дополниться подробностями схватки и именами этих героев.
Вчера, 24 марта, главным событием дня стали бои в окрестностях села Демидовка Краснояружского района Белгородской области.