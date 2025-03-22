ВС РФ окружают прорвавшиеся в Торецк подразделения ВСУ – итоговая сводка Readovka за 25 марта

22:21 25.03.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 25 марта в разрезе СВО. Русские войска приступили к ликвидации вклинившихся в оборонительные позиции ВС РФ в Торецке украинских штурмовых подразделений. Стало известно о том, что пограничники, принявшие неравный бой с противником в селе Поповка Белгородской области, сумели отразить атаку ВСУ и далее были эвакуированы в тыл.



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