Началось бурение на крупнейшем в Румынии газовом месторождении в Черном море

22:36 25.03.2025

Началось бурение на крупнейшем в Румынии газовом месторождении Neptune Deep в Черном море, сообщила Кристина Верчер, генеральный директор компании OMV Petrom. "Начало бурения является важной вехой в проекте Neptune Deep, имеющем стратегическое значение для Румынии", - заявила она.



Бурение ведется буровой установкой Transocean Barents на расстоянии 160 км от побережья. Глубина до морского дна составляет 120 м, а газовое месторождение расположено примерно в 2 км ниже уровня морского дна. Всего компания Transocean Barents пробурит десять скважин. Работы планируется завершить в последнем квартале 2026 года. Кристина Верчер подтвердила, что начало добычи природного газа запланировано на 2027 год.



Запасы глубоководного газового месторождения "Нептун" оцениваются специалистами в 100 млрд кубометров. В пиковый период добычи на Neptun Deep будут добывать около 8 млрд кубометров природного газа в год.



Концессия Neptun Deep принадлежит по 50% у каждого OMV Petrom и румынской государственной газовой компании Romgaz. Объем инвестиций, необходимых для добычи, составляет 4 млрд евро.



В румынских водах Черного моря уже ведется добыча газа. Принадлежащая американцам компания Black Sea Oil & Gas начала добычу природного газа в морских водах в 2022 году с годовой добычей около 1 млрд кубометров.



Долгое время Нидерланды были крупнейшим производителем газа в Европейском союзе, но в прошлом году их обогнала Румыния после закрытия голландским правительством своего крупнейшего в прошлом газового месторождения. Добыча газа в Румынии в прошлом году составила около 9 млрд кубометров.