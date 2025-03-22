Какая судьба ждет украинские АЭС: достанутся американцам или их взорвет Буданов? - Сергей Миркин

23:40 25.03.2025

Какая судьба ждет украинские АЭС: достанутся американцам или их взорвет Буданов?



Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с главой майданного режима Владимиром Зеленским заявила, что владение США украинскими АЭС "было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры".



После недавних переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде Трамп заявил, что обсуждался вопрос контроля американцев над АЭС на Украине. При этом Зеленский заявлял, что он говорил с Трампом только о судьбе Запорожской атомной станции (ЗАЭС). Но почему Трамп и сотрудники его администрации говорят о станциях во множественном числе?



Все просто - трамписты хотят получить как можно больше доходных активов на Украине, которые у нее еще остались. Это богатство недр, порты, АЭС. Возможно, потом захотят сделать своей собственностью и немалую часть сельскохозяйственной земли. Трамп исходит из логики, что страна очень сильно задолжала США, а значит, с нее нужно получить как можно больше. Зеленский не может откровенно сказать своему обществу, что "американцы захотели наши АЭС, мы их отдаем, потому что Украина страна-сателлит". Поэтому он выкручивается, пытается дипломатическое поражение превратить в победу. Мол, Трамп хочет отобрать ЗАЭС у русских.



Украинский политолог Владимир Фесенко в социальной сети написал, что идея заинтересовать Трампа активами ЗАЭС исходила не от Зеленского или его серого кардинала Андрея Ермака, а от некоего чрезмерно активного народного депутата Украины, который нашел выходы на экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, а через него на соратника американского президента Илона Маска и самого Трампа. Депутат предложил им совместное владение Украиной и США ЗАЭС, чтобы американцы таким образом отобрали станцию у России. Но у Трампа переосмыслили этот "проект" и решили завладеть всеми АЭС.



Сюжет напоминает содержание романа "Антикиллер-4" Данила Корецкого. Там авторитет из Тиходонска (выдуманный населенный пункт) предлагает московским ворам в законе взять город под контроль. Его идея им понравилась, но они сделали все по-своему, в результате пострадали очень многие люди, включая самого тиходонского авторитета. Возникает мысль, не читал ли господин Фесенко этот роман или что-то с подобным сюжетом? Исключать нельзя, что какой-то влиятельный депутат решил выслужиться перед Трампом и Зеленским, но более вероятно, что идею взять под контроль ЗАЭС предложили Трампу представители ЗЕкоманды.



Вероятно, они хотели, чтобы Трамп поругался с Путиным из-за станции, и американский президент свернул свои мирные инициативы, продолжив вооружать Украину. Но все пошло не так. И теперь запускается нарратив: власть не виновата, что Трамп заинтересовался украинскими АЭС, в этом виноват неназванный депутат. Фесенко - человек, близкий к офису Зеленского, поэтому ему могли доверить запустить в информационное пространство тезис об инициативном депутате.



У Зеленского идея фикс отобрать у России ЗАЭС. В украинских СМИ и телеграм-каналах бытовала версия, что ЗЕкоманда попытается обменять Суджу и другие территории Курской области на ЗАЭС и город Энергодар. Но те, у кого на Украине осталась капля здравого смысла, понимают, что ЗАЭС Киеву не видать как своих ушей. Даже упомянутый выше Фесенко выразил большие сомнения, что станцию вернут Украине. Ведь ЗАЭС находится под физически контролем России и на территории, которая по Конституции РФ является ее частью.



Возникает ощущение, что ЗЕкоманда воспринимает Трампа как простачка, которого можно с легкостью обвести вокруг пальца. Но в реальности они сами наступают на одни и те же грабли. Предложили Трампу редкоземельные металлы, он потребовал вернуть долг в полтриллиона долларов. Хотели искусить Трампа ЗАЭС, он решил прибрать к рукам все АЭС Украины. ЗЕкоманде не хочется отдавать АЭС, они и сами на них неплохо зарабатывают. Кроме этого, нужно объяснить украинцам, почему АЭС, которые не подлежат продаже по нынешним украинским законам, уйдут американцам.



Что будут делать Зеленский и его приспешники? Затягивать процесс, как смогут. Нужно менять украинское законодательство, разрешить приватизацию АЭС, в том числе иностранцами. Нужно сделать украинский "Энергоатом" акционерным обществом. Существует немало препятствий юридического и организационного характера, благодаря которым ЗЕкоманда может тормозить процесс по передаче АЭС американцам, даже если договор будет подписан между Вашингтоном и Киевом.



Но Трамп человек нетерпеливый, если Зеленский и Ермак затеют подобную игру, Белый дом найдет способ заставить их ускорить процесс. Одним из лозунгов на всех "оранжевых революциях" и евромайданах был "Помни, чужинец, тут хозяин украинец", а сейчас выходит, что скоро все ценное, что есть на Украине, будет принадлежать американцам, может, кое-что британцам перепадет. Так кто теперь там украинец? Точно не хозяин.



Желая заполучить контроль над АЭС, в Белом доме думают не только о прибыли, но и о вопросах безопасности. В прошлом главный пропагандист Украины Алексей Арестович* рассказал украинским блогерам, что у ЗЕкоманды существует план взорвать все АЭС в случае поражения. Автор этого плана - руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов*. Также, по мнению Арестовича*, американцы опасаются, что Киев может создать ядерное оружие. По мнению пропагандиста, американцы воспринимают руководство Украины как обезьяну с гранатой и хотят эту "бомбу" в виде АЭС от греха отобрать.



Его слова звучат правдоподобно. Буданов* - главный террорист Украины, и мышление у него соответствующее. Ядерный терроризм Украине не чужд, ВСУ не раз наносили удары беспилотниками по ЗАЭС и Курской АЭС, и только благодаря российской ПВО и заступничеству Бога ничего плохого не случилось. Очень вероятно, что Буданов* разработал план по уничтожению целых регионов Украины путем подрыва АЭС, а Зеленский с Ермаком его поддержали. Это хорошо показывает истинное отношение ЗЕкоманды к украинцам, которые нужны как солдаты и рабочие руки, но, если Зеленский будет на грани потери власти, он уничтожит миллионы своих сограждан и обвинит в этом Россию.



Зеленский также не раз высказывался за возвращение Украине ядерного статуса. Но в Вашингтоне понимают, если атомная бомба окажется у таких персонажей как Зеленский или Буданов*, это страшней, чем если бы это оружие оказалось у Бен Ладена, потому что Зеленский с его амбициями точно развяжет Третью мировую войну.



Скорее всего, три украинские АЭС в обозримом будущем окажутся под контролем американцев. По крайней мере, они не устроят на них теракты, а будут использовать для зарабатывания денег.



*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов РосФинМониторинга



Сергей Миркин