Итоги переговоров в Эр-Рияде. Список энергообъектов, по которым запретят удары

00:05 26.03.2025

Россия и США согласовали список энергообъектов, по которым запретят удары



МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщается в Telegram-канале Кремля.



В этот список включили:

- нефтеперерабатывающие предприятия;

- нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

- вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру, в том числе электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

- атомные электростанции;

- дамбы гидроэлектростанций.



Отмечается, что временный мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта и может быть продлен по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон другая имеет право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.



Накануне в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран среди прочего договорились разработать меры для запрета атак на энергообъекты в России и на Украине.



Это стало следствием телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося 18 марта. По его итогам российский лидер дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре.



Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.



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The White House

США

25 марта 2025



Итоги переговоров делегации США с делегациями Россия и Украины в Эр-Рияде

США договорились с Москвой и Киевом исключить применение силы в Черном море



В ходе переговоров по урегулированию украинского кризиса, прошедших в Эр-Рияде, США пообещали содействовать России в возвращении на глобальные рынки. Подробное описание результатов встречи приводит Белый дом.



В рамках реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, Соединенные Штаты организовали двусторонние технические консультации с российской делегацией, которые прошли 23-25 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). По результатам этих переговоров стороны договорились о следующем:



- Соединенные Штаты и Россия достигли договоренности об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, исключении применения силы и предотвращении использования коммерческих судов в военных целях.



- Соединенные Штаты окажут содействие в восстановлении доступа России на мировые рынки сельскохозяйственной продукции и удобрений, снижении издержек на морское страхование, а также расширении доступа к портам и международным платежным системам для осуществления данных транзакций.



- Соединенные Штаты и Россия достигли соглашения о разработке мер по выполнению договоренностей президента Д. Трампа и президента В. Путина о запрете нанесения ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины.



- Соединенные Штаты и Россия приветствуют усилия третьих стран, направленные на поддержку реализации энергетических и морских соглашений.



- Соединенные Штаты и Россия подтвердили готовность продолжить работу в направлении достижения прочного и долгосрочного мира.



Соединенные Штаты вновь подчеркнули ключевой тезис президента Дональда Трампа о безотлагательном прекращении кровопролития с обеих сторон российско-украинского конфликта, как необходимом условии для достижения всеобъемлющего мирного урегулирования. Исходя из этого, Соединенные Штаты продолжат оказывать содействие проведению переговоров между сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Эр-Рияде.



Соединенные Штаты выразили признательность наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману за его лидерство и гостеприимство, благодаря которым стало возможным проведение этих важных встреч в Королевстве Саудовская Аравия.