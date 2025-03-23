Британская нефтегазовая компания "Victoria Oil & Gas" подала иск к Казахстану

00:10 26.03.2025

Ранее компания уже заявляла о намерении направить иск против Казахстана на сотни миллионов долларов



АЛМАТЫ, 25 мар – Sputnik. Британская нефтегазовая компания "Victoria Oil & Gas" подала иск против Казахстана



21 марта иск был официально зарегистрирован в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).



"В апреле 2021 года компания уже заявляла о намерении направить иск против Казахстана на сотни миллионов долларов за расторжение контракта на разведку и добычу нефти на месторождении Кемерколь в Атырауской области", - сообщает отраслевой канал Energy monitor.



По данным аналитиков канала, в 2005 году "Victoria Oil & Gas" приобрела 100-процентную долю в месторождении Кемерколь за $8,5 млн. Компания успела пробурить несколько скважин, однако в 2008 году контракт на недропользование был расторгнут по неизвестным причинам.