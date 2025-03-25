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МИД РФ: передача Запорожской АЭС или контроля над ней какой-либо другой стране невозможна
00:27 26.03.2025

В МИД РФ заявили о невозможности передачи ЗАЭС или контроля над ней Украине

25 марта 2025

Россия считает невозможной передачу Запорожской АЭС (ЗАЭС) либо контроля над ней Украине или какой бы то ни было другой стране. Об этом 25 марта сообщили в МИД РФ.

"Недопустима совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо государством, таких прецедентов в мировой практике нет", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что возвращение станции в российскую атомную отрасль - давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать.

В министерстве также добавили, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих государств на ЗАЭС.



"Выглядит абсурдной и идея участия в эксплуатации станции каких-либо международных организаций, поскольку ни мандат, ни компетенция ни одной из них не позволяют им участвовать в эксплуатации ядерных объектов", - указали в ведомстве.

Ранее, 21 марта, президент США Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому фактически передать США управление украинскими АЭС. Таким образом он предложил помощь Соединенных Штатов в эксплуатации этих станций.

Источник - Известия
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