Банки Узбекистана синхронно снижают ставки по вкладам. После повышении ставки Центробанком

00:57 26.03.2025

Банки Узбекистана синхронно снижают ставки по вкладам. Почему это вызывает вопросы?



Напомним, 20 марта Центробанк решил повысить основную ставку с 13,5% до 14%.



Банки Узбекистана один за другим снижают ставки по вкладам, несмотря на повышение основной ставки Центробанка. Это может происходить из-за административного давления. В некоторых банках анонимно подтвердили факт указания ЦБ понизить ставки. Экономисты предупредили о негативных последствиях.



В последние два месяца банки Узбекистана начали поэтапно снижать процентные ставки по депозитам в сумах.



Большинство коммерческих банков не публиковали отдельную информацию о снижении ставок, за исключением TBC Bank, Anor Bank, Национального банка Узбекистана (НБУ), "Агробанка", "Асакабанка", "Ипотека-банка" и "Микрокредитбанка".



Издание Bankers.uz сравнило данные на сайтах банков и выяснило, что среднее снижение ставок составило 2−3 процентных пункта, а с 1 апреля процентные ставки по сумовым вкладам без возможности пополнения у всех банков не будут превышать 23%.



Например, TBC Bank 3 февраля уже снизил ставки на 1 п. п.: по срочным вкладам без возможности пополнения - с 27−26% до 26−25%, по пополняемым - с 25−24% до 24−23%.



С 1 апреля банк снова пересматривает ставки: по пополняемым вкладам - до 18,5−21% (ранее - 19−24%), по вкладам без пополнения - до 20,5−23% (против 20−26%). По вкладам, открытым до 1 апреля, условия не меняются.



Аналогичная ситуация в Anor Bank: 7 февраля банк понизил ставки на 1 п. п., включая флагманские вклады Yuqori Daromad (с 27% до 26%), Ko‘rpacha и Bayramona (оба с 26% до 25%).



С 1 апреля ставки снова будут пересмотрены: Yuqori Daromad опустится до 23%, Ko‘rpacha - до 22%, новые вклады Tez и Baraka - по 22% и 21% соответственно.



"Агробанк" также сообщил об изменении тарифов с 1 апреля: ставки по Sandiq и Progress (онлайн) снизятся с 23 до 21%, по Komfort - с 22 до 21%.



Среди других изменений:



НБУ: вклад Jozibali - 20% при открытии в офисе, 21% - онлайн;

"Ипотека-банк": вклад Konstruktor - снижение с 23,5% до 22%.

"Асакабанк": Onlayn - 19% (+2% онлайн-бонус), Maksimal foyda - 14−19% (+2%), Avans - 16−19%.

"Микрокредитбанк": вклад Universal - 21%.

"Капиталбанк": ставки по онлайн-вкладам снизились с 21% до 20%.



Административное указание от Центробанка?



Экономист Отабек Бакиров отметил, что синхронное снижение ставок всеми банками на фоне повышения ключевой ставки возможно только при административном давлении.



"В Узбекистане синхронное снижение ставок банками происходит чаще всего происходит из-за административного указания или давления (наследие плохого прошлого). Интересно, как Центробанк объяснит этот абсурд? Мы уже видели, к чему приводит искусственное снижение ставок без учета рыночных факторов: давление на валютный курс, рост коррупционных каналов, расширение теневых транзакций - и это не все последствия", - написал Бакиров.



По данным источников Bankers.uz в некоторых банках, Центробанк действительно дал "указание" на снижение ставок. Эту информацию "Газете.uz" также подтвердили в одном из банков.



Согласно статье 8 закона "О банках и банковской деятельности", банки являются независимыми при принятии решений по финансовым операциям, а вмешательство государственных органов запрещено.



Это не первый случай административного регулирования ставок. В феврале 2015 года Центробанк уже давал распоряжение, в результате которого ставки по вкладам были снижены с 22% до 14%.



Напомним, 20 марта Центробанк решил повысить основную ставку с 13,5% до 14%. Решение обусловлено сохранением высокого инфляционного давления, устойчивым ростом спроса и усилением инфляционных ожиданий. Регулятор допускает дальнейшее повышение ставки.



Об основной ставке ЦБ



Основная ставка - это ставка, по которой Центробанк предоставляет деньги коммерческим банкам. Она влияет на стоимость всех денег в экономике: кредиты, депозиты, облигации и т. д.



Когда Центробанк повышает основную ставку, это делается для борьбы с инфляцией. В таком случае ставки по депозитам обычно растут, чтобы стимулировать население больше сберегать, а не тратить, а также удержать деньги в нацвалюте, чтобы не было давления на курс.



При повышении основной ставки растут и ставки по кредитам по ипотеке, автокредитам, займам и другим.



Регулятор снижает ставку для стимулирования экономики - кредиты становятся дешевле за счет снижения процентных ставок. Тогда ставки по вкладам тоже обычно снижаются, чтобы банки могли поддерживать прибыльность.



Таким образом, при повышении основной ставки депозитные ставки в рыночной экономике не должны снижаться - они, наоборот, должны расти. Если происходит обратное, это может говорить о вмешательстве в рынок, что может привести к:



- росту теневого оборота;

- оттоку вкладов. Если основная ставка растет, значит, регулятор видит высокие инфляционные риски. Но если банки платят меньше по вкладам, то реальная доходность депозитов снижается;

- давлению на валютный рынок. Люди могут начать переводить сбережения в доллары, золото, недвижимость;

- давлению на банковскую систему. С учетом того, что стоимость денег повышается (ЦБ повышает ставку, кредиты становятся дороже), а ставки по вкладам снижаются, то ресурсная база банков и их рентабельность снижается.



Среди возможных причин, по которым может происходить централизованное снижение ставок по депозитам, - попытка удержать низкие ставки по кредитам.



Чтобы не повышать ставки по кредитам, банки занижают депозитные ставки - иначе маржа (разница между ставкой по кредиту и депозиту) станет слишком узкой.



"Процентная ставка - это не температура в комнате"



Экономист, магистр Национального университета Чонбук Южной Кореи Миркомил Холбоев подчеркнул, что "процентная ставка - это не температура в комнате, которую можно в любой момент искусственно понизить или повысить".



"Если процентные ставки по депозитам высокие, значит, на то есть причина. Просто так, административными мерами, их снижать нельзя. Если поступить именно так, это неизбежно приведет к негативным последствиям", - отметил он.



По его словам, процентная ставка как цена является важным источником информации, сигналом и инструментом стимулов. В частности, высокая ставка поощряет людей не тратить, а больше сберегать. В то же время она снижает интерес к заимствованиям. А сокращение кредитования в условиях высокой инфляции как раз помогает эту инфляцию сдерживать.



"В развивающихся странах нередко бытует мнение, что причиной высоких ставок по кредитам являются именно высокие ставки по депозитам. Поэтому власти порой пытаются снизить ставки по займам за счет искусственного снижения ставок по депозитам - вводя потолки ставок или иные административные меры. Но подобные меры, даже если они продиктованы „хорошими" намерениями, в конечном итоге приводят к тяжелым последствиям, которых сами же политики и хотели избежать", - пояснил он.



Миркомил Холбоев уточнил, что если раньше кредиты были дорогими, то после введения контроля за ставками они могут просто исчезнуть. Кроме того, когда деньги начинают утекать из банковской системы, это может привести к формированию ценовых "пузырей" в других секторах - например, на рынке недвижимости или автомобилей.



"Этот процесс похож на попытку „обогатить" людей за счет дешевых льготных кредитов. Но в реальности ресурсы не доходят до тех, кто в них действительно нуждается. Более того, реальная цена льготного кредита для заемщика в итоге приближается к рыночной - из-за неформальных дополнительных платежей при получении займа", - отметил эксперт.



Экономист признал, что высокие ставки никому не нравятся, но борьба с высокими ставками напрямую - это борьба не с причиной, а с последствием.



"Яркий пример - Турция последних лет. Там попытки политически навязать снижение процентных ставок привели к всплеску инфляции и резкой девальвации национальной валюты. Если бы контроль над ставками (то есть над ценой) был самым эффективным путем, все страны пошли бы именно этим путем. Но нарушение рыночных принципов рано или поздно приводит к наказанию: это проявляется в виде экономического отката назад, обнищания населения и потери макроэкономической стабильности", - предупредил он.



"Газета.uz" направила запрос в пресс-службу Центрального банка, но на момент публикации не получила ответ.