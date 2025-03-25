Бывшие президенты Кыргызстана Атамбаев и Бакиев хотят домой. Но не хотят на нары

01:04 26.03.2025

Атамбаев и Бакиев хотят домой. Но не хотят на нары



Канат Кожоев

25 марта 2025



Двадцатилетие первой народной революции 2005 года прошло на удивление тихо. Никаких праздничных мероприятий, чествования героев и прочего. Разве что оппозиция заметно оживилась и решила напомнить о себе. Во-первых, весна, когда у всякого психически нестабильного наблюдается обострение и начинается традиционное брожение умов. Во-вторых, повод такой замечательный – революционный юбилей… А не замутить ли нам еще что-нибудь эдакое?



