Взгляд: Урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками

01:19 26.03.2025

Урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками



Tекст: Евгений Поздняков,

Владимир Головашин

25 марта 2025



Договоренности о новой сделке по безопасности в Черном море стали главным итогом очередного раунда переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. Проект соглашения подразумевает не только полную свободу судоходства в акватории Черного моря, но и снятие целого ряда санкций с России. В чем смысл этих договоренностей и почему администрация Дональда Трампа заинтересована в их реализации?



Россия и США договорились о реализации Черноморской инициативы. Стороны согласовали меры по обеспечению безопасности судоходства в акватории, неприменению силы в отношении торгового флота и запрету использования коммерческих кораблей в военных целях. Контроль за соблюдением договоренностей будет осуществляться посредством досмотра транспорта, сообщает пресс-служба Кремля.



Соответствующая информация также появилась и на сайте Белого дома. Примечательно, что Штаты обязались содействовать возвращению российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, включая такие меры, как снижение стоимости страхования морских перевозок, а также расширение доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.



Тем не менее реализация инициативы станет возможной после выполнения ряда условий. В частности, Кремль настаивает на отмене санкций в отношении "Россельхозбанка" и других финансовых структур. В России сочли необходимым подключить их к SWIFT, а затем открыть соответствующие корреспондентские счета.



Кроме того, среди необходимых мер указывается снятие ограничений с компаний-производителей продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений, пересмотр работы страховых компаний и отмена санкций в отношении обслуживания российских судов в иностранных портах. Москва также отметила важность налаживания поставок в страну сельскохозяйственной техники.



Итоги достигнутых соглашений прокомментировал глава МИД Сергей Лавров. В частности, он заострил внимание на важности предоставления гарантий безопасности движения кораблей. "Наша позиция простая: на слово мы верить не можем этому человеку (Владимиру Зеленскому)", – пояснил дипломат.



При этом проект носит колоссальное значение для всего мира. "Совместная работа в рамках инициативы позволит обеспечить зерном дополнительно свыше 100 млн человек", – заметил Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.



"Предельно предметные вещи, которые в целом способны улучшить атмосферу, но пока не имеют прямого отношения к собственно главным вопросам. В принципе, такт правильный, и позитив есть, и спешки нет", – описал итоги переговоров Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике".



Напомним, российско-американские переговоры в Эр-Рияде состоялись 24 марта. Как сообщает Reuters, Москву представляли Григорий Карасин, глава комитета Совета Федерации по международным делам, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ. От Вашингтона в разговоре участвовали Эндрю Пик, старший директор Совета национальной безопасности, и Майкл Антон, директор по планированию Госдепартамента.



Встреча продлилась 12 часов.



Обсуждаемые вопросы безопасности черноморского судоходства ранее входили в одноименную инициативу, заключенную 22 июля 2022 года между Россией, Турцией, Украиной и ООН. Данное соглашение регулировало хождение торговых кораблей в данной акватории, а в публичном пространстве его называли "морской сделкой" или "зерновой сделкой".



Примечательно, что оно продлевалось трижды (каждый раз на 60 дней). В июле 2023 года Москва отказалась от дальнейшей пролонгации режима, поскольку другие стороны договоренностей не исполняли взятых на себя обязательств. В частности, МИД указывал, что в оговоренные сроки не было выполнено переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT. Кроме того, не состоялась отмена ограничений на страхование торговых судов.



"Россия выступает за любые инициативы, которые позволят снять часть экономических ограничений. Зерновая сделка как раз подразумевала послабление санкций. В частности, Москва надеялась на восстановление поставок запчастей для сельскохозяйственной техники. Однако европейцы отказались идти нам навстречу", – рассказывает экономист Иван Лизан.



По его мнению, причина отказа ЕС от сотрудничества в данной сфере оказалась совершенно надуманной. "Свои действия они объясняли возможностью применения деталей для тракторов в военных целях. Рассчитывать на то, что в этот раз наши собеседники окажутся более рассудительными, пока не приходится", – добавляет эксперт.



"Соответственно, Россия не заинтересована в возвращении к старому формату сделки. У наших аграриев нет особых проблем в сбыте продукции. Доступ на рынки продовольствия до сих пор сохраняется, другое дело, что его можно было бы эффективно нарастить за счет нормализации торгового режима. Но критической необходимости работать над этим у Москвы нет.



Однако особая вовлеченность США и готовность посредничать в вопросе снятия санкций делают ситуацию более интересной.



"На текущий момент именно Вашингтон выглядит наиболее заинтересованной стороной в этом вопросе. С начала президентства Дональда Трампа прошло несколько месяцев, а значимых внешнеполитических побед ему пока добиться не удалось. Белый дом нуждается в ярком достижении, которым можно было бы доказать американцам эффективность республиканской администрации", – рассуждает собеседник.



"Штаты понимают, что добиться перемирия в настоящий момент невозможно. Поэтому американцы пытаются действовать малыми шажками: договориться об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, о Черноморской инициативе. Однако на примере первого соглашения Белый дом уже способен понять, что Киев не является надежным партнером", – считает эксперт.



"Еще один большой вопрос: как именно можно будет обеспечить соблюдение обязательств, взятых на себя Украиной. Конечно, Штаты могут надавить на офис Зеленского по вопросу продолжения военных поставок, но будет ли это действенно? Другие заинтересованные стороны, например, Турция и страны Африки, вовсе не имеют рычагов воздействия на Зеленского", – уточнил Лизан.



Таким образом реализация Черноморской инициативы становится сферой ответственности западных стран, говорит Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба "Валдай". "В прошлый раз проект был свернут из-за неготовности ЕС снять заранее оговоренные санкции. Теперь же свою лепту в данной сфере пообещали внести США", – пояснил он.



"Но если в этот раз мы встречаем качественно иной настрой со стороны Штатов, то проблема с договороспособностью Зеленского сохраняется. Для получения стабильного и качественного результата Западу придется давить на его офис по максимуму. Теоретически Вашингтон мог бы попытаться добиться этого путем пересмотра мер военной поддержки ВСУ", – добавляет собеседник.



"Это могло бы помочь нам добиться прорыва и в других вопросах, подлежащих обсуждению с США. Несмотря на то, что Трамп пытается претендовать на роль посредника, Америка до сих пор формально является союзником Украины. Этот факт налагает некоторые ограничения на наш диалог", – рассуждает эксперт.



"Радует, что Штаты выступают за привлечение к обсуждению Черноморской инициативы других международных игроков.



Было бы неплохо увидеть участие в данном диалоге Африканского союза. Кроме того, Турция может попытаться вернуться к роли "контролера" проходящих по акватории кораблей", – полагает он.



"Тем не менее сам факт обсуждения безопасности судоходства не может не радовать. Учитывая весь груз накопившихся проблем между Москвой и Вашингтоном, выстраивание диалога от "частного к общему" является правильной тактикой. Мы не можем сразу договориться об условиях окончания конфликта или о перспективах системы европейской безопасности, но обсуждать более мелкие и менее принципиальные вопросы – необходимо", – заключил Ткаченко.