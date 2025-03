Методология власти: Основная работа США проходит по линии вербовки национальных элит, - Олег Яновский

03:10 26.03.2025

THE NEW YORKER: ФОРМУЛА РАЗВАЛА РОССИИ ОТ ПРОФЕССОРА ПРИНСТОНА: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ. РАЗБОР



Издание The New Yorker опубликовало интервью со Стивеном Коткиным, научным сотрудником Института Гувера и советологом, чьи корни тянутся в Белоруссию, в г. Витебск. Коткин известен как автор тенденциозных книг о Сталине и "сталинизме как цивилизации". После начала СВО Стивен, как "специалист по России" не раз давал публичные комментарии, в которых жестко отзывался о действиях Москвы.



Журналист, беседовавший с Коткиным, написал, что это интервью было записано "всего через несколько дней после нападения Трампа и Вэнса на Зеленского в Овальном кабинете". Самое интересное в материале - это мнение историка Коткина о том, что может развалить Россию. Исходя из его логики, хотя он и не говорит об этом напрямую, США надо всеми силами ослабить Россию.







Смысл посыла советолога в том, что либо режим идет навстречу и меняется, либо его сносят. Но будет ли Трамп задействовать такой сценарий, неизвестно, потому что он любит играть с некоторыми мировыми лидерами в "хорошего полицейского".



Ключевое слово здесь "играть", потому что основная работа США проходит по линии вербовки национальных элит. Всем политическим обозревателям Коткин дает простой совет: следите за элитой фокусной страны, потому что народ там не подведет, а вот элита - легко. С США все хотят дружить, только США дружить не будут.



Об этом подробнее в новом выпуске авторской программы Олега Яновского "Методология власти", соведущая Анна Шафран.



