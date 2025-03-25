Монгольская делегация приехала в Можайск узнать историю Бородинской битвы

10:06 26.03.2025

Делегация из Монголии в рамках рабочего визита посетила музей "Бородинское поле"

Монгольская делегация приехала в Можайск узнать историю Бородинской битвы



Автор: Татьяна Кордюкова

25-03-2025



Делегация сотрудников посольства и Генерального управления исполнения судебных решений Монголии, а также их коллеги из России, посетили музей-заповедник "Бородинское поле".



Тур для гостей провел лично директор музея Игорь Корнеев. Уникальное место, наполненное героизмом и духом истории, для визита было выбрано не случайно.



Мемориал на Бородинском поле, ставший символом двух Отечественных войн, привлекает почетных гостей со всего мира - тех, кто стремится глубже познакомиться с богатой российской культурой.



