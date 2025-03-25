|Монгольская делегация приехала в Можайск узнать историю Бородинской битвы
10:06 26.03.2025
Делегация из Монголии в рамках рабочего визита посетила музей "Бородинское поле"
Монгольская делегация приехала в Можайск узнать историю Бородинской битвы
Автор: Татьяна Кордюкова
25-03-2025
Делегация сотрудников посольства и Генерального управления исполнения судебных решений Монголии, а также их коллеги из России, посетили музей-заповедник "Бородинское поле".
Тур для гостей провел лично директор музея Игорь Корнеев. Уникальное место, наполненное героизмом и духом истории, для визита было выбрано не случайно.
Мемориал на Бородинском поле, ставший символом двух Отечественных войн, привлекает почетных гостей со всего мира - тех, кто стремится глубже познакомиться с богатой российской культурой.
Директор музея провел для делегации из Монголии экскурсию по главной экспозиции и поделился планами на будущее. Игорь Корнеев отметил, что такие, разные сферы, как культура и служба исполнения наказаний в музее взаимодействуют между собой. Так, воспитанники Можайской детской колонии не раз посещали Бородинское поле в качестве особого поощрения.
До музея гости из Монголии познакомились с работой Можайской воспитательной колонии. Делегации рассказали, в частности, как воспитанницы готовятся к ГИА, и показали военно-патриотический музей, созданный в стенах школы, общежития, библиотеку и столовую.