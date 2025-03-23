 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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С 1 апреля в Узбекистане вступят в силу важные изменения
10:38 26.03.2025

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - С 1 апреля 2025 года в Узбекистане начнут действовать новые нормы законодательства. Основные нововведения затронут налоговую систему, фармацевтику, социальную сферу и ценообразование на лекарства.

Новые правила налогового контроля

Теперь при выявлении налоговых нарушений впервые будет выноситься предупреждение. В случае повторного нарушения в течение трех дней проводится выездная налоговая проверка, зарегистрированная в системе "Единый государственный контроль".

Возврат НДС для агросектора

До 1 января 2028 года животноводческие и птицеводческие хозяйства смогут получать возврат 50% уплаченного НДС. Льгота распространяется на предприятия, где доход от продажи мяса, молока, мяса птицы и яиц составляет не менее 90% общего оборота.

Изменения в ценообразовании лекарств

Предельные торговые наценки теперь применяются только к рецептурным препаратам, при этом сохраняется механизм референтных цен.

Снижение налогов для кооперативов

С 1 апреля 2025 года по 1 января 2028 года ставка соцналога для новых сельхозкооперативов и кооперативов по выращиванию лекарственных растений составит 1%. Аналогичная ставка НДФЛ будет действовать для их работников.

Обязательная уплата НДС для фармкомпаний и медучреждений

Юридические лица, занимающиеся реализацией фармпродукции или медицинскими услугами, обязаны уплачивать НДС независимо от уровня их доходов.

Новый пилотный проект по транспортному обслуживанию детей

Национальное агентство соцзащиты запускает программу по транспортному обслуживанию детей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата в специализированные школы Ташкента, Андижана и Самарканда.

Упрощение порядка предоставления эксклюзивных прав

С 1 апреля эксклюзивные права бизнесу будут предоставляться на срок до 3 лет и только в целях защиты здоровья граждан, общественной безопасности, а также для предотвращения катастроф и эпидемий.

Внедрение "зеленых тарифов"

Вводятся льготные тарифы на электроэнергию, полученную от возобновляемых источников. Население сможет продавать излишки солнечной энергии государству по специальным ставкам.

Усиление поддержки детей-сирот

В махаллях Ташкента и Самарканда появятся детские дома семейного типа. Также разрешено оказывать услуги дневного ухода за детьми с особыми образовательными потребностями.

Отмена бумажных удостоверений

Справки об инвалидности, студенческие билеты и другие документы заменят на социальные карты.

Изменения в работе медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК)

Отменяется требование о сроках лечения перед освидетельствованием инвалидности. Определение пригодности к управлению спецтранспортом передается государственным медучреждениям.

Внесение поставщиков в реестр через ЦГУ и ЕПИГУ

Юридические и физические лица смогут подавать заявки на включение в Реестр единых поставщиков через Центры госуслуг и ЕПИГУ.

Эти и другие изменения начнут действовать уже с 1 апреля 2025 года.

Источник - UzDaily.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742974680


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