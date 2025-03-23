120-летняя Басимо Тураева – старейший житель Таджикистана

10:41 26.03.2025

БОХТАР, 26.03.2025 /НИАТ "Ховар"/. Жители Таджикистана славятся своим долгожительством. Продолжительность жизни в Таджикистане растет, это хорошо, так как свидетельствует о росте уровня жизни населения. Одна из самых ярких представительниц - Басимо Тураева, которая, по официальным данным, считается старейшим жителем страны. О ней рассказывает корреспондент НИАТ "Ховар".



Женщина родилась 6 мая 1904 года в селе Чашмаи Бедаки, расположенном в джамоате Лахути Ховалингского района Хатлонской области, в настоящее время временно проживает в Душанбе.



Долгая и насыщенная жизнь Басимо Тураевой охватывает несколько исторических эпох.



Как рассказывают ее родные, в 1930 году она вместе с семьей переехала в колхоз имени Мирали Махмадалиева в Восейском районе, где долгие годы трудилась простой колхозницей вместе со своим мужем. После его смерти в 1985 году Басимо Тураева вернулась в родное село Чашмаи Бедаки, где жила до недавнего времени.



