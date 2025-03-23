|120-летняя Басимо Тураева – старейший житель Таджикистана
10:41 26.03.2025
БОХТАР, 26.03.2025 /НИАТ "Ховар"/. Жители Таджикистана славятся своим долгожительством. Продолжительность жизни в Таджикистане растет, это хорошо, так как свидетельствует о росте уровня жизни населения. Одна из самых ярких представительниц - Басимо Тураева, которая, по официальным данным, считается старейшим жителем страны. О ней рассказывает корреспондент НИАТ "Ховар".
Женщина родилась 6 мая 1904 года в селе Чашмаи Бедаки, расположенном в джамоате Лахути Ховалингского района Хатлонской области, в настоящее время временно проживает в Душанбе.
Долгая и насыщенная жизнь Басимо Тураевой охватывает несколько исторических эпох.
Как рассказывают ее родные, в 1930 году она вместе с семьей переехала в колхоз имени Мирали Махмадалиева в Восейском районе, где долгие годы трудилась простой колхозницей вместе со своим мужем. После его смерти в 1985 году Басимо Тураева вернулась в родное село Чашмаи Бедаки, где жила до недавнего времени.
Семья Басимо Тураевой насчитывает несколько поколений. У нее 7 детей – 4 дочери и 3 сына, а также 47 внуков, 138 правнуков и 25 праправнуков.
Ее родные отмечают, что долгожительница всегда отличалась активностью, трудолюбием и жизнерадостностью, что, возможно, стало одним из секретов ее долголетия.
Стоит отметить, что в Хатлонской области в настоящее время проживают 92 женщины, чей возраст превышает 100 лет. Среди мужчин-долгожителей в регионе насчитывается 17 человек в возрасте от 100 до 106 лет.
Жизнь Басимо Тураевой – это пример стойкости, трудолюбия и крепости духа.
Ее долголетие является свидетельством традиционного уклада жизни таджикского народа, крепких семейных связей и уважения к старшему поколению.