Президент Шавкат Мирзиеев принял участие в ифтарлике, прошедшем в Ташкенте

10:47 26.03.2025 Воплощение единства и сплоченности



25.03.2025



25 марта во всех регионах страны была организована церемония ифтара. Президент Шавкат Мирзиеев принял участие в ифтарлике (вечернее розговение в дни мусульманского поста), прошедшем в Ташкенте.



В начале мероприятия глава государства вновь поздравил народ Узбекистана и всю мусульманскую умму с наступлением священного месяца Рамазан.



- В этот благословенный месяц мы счастливы вместе с нашим народом на нашей благодатной земле проводить церемонию ифтарлик, за что бесконечно благодарим Аллаха Всемилостивого, - сказал Президент.



Идея "Во имя человека, во имя его счастья" становится краеугольным камнем всей государственной политики. Свобода совести и права граждан надежно защищаются, что особенно ярко проявляется в священный месяц Рамазан. Такие добродетели, как согласие, милосердие, терпение, нравственность, стремление к знаниям, - все больше укрепляются в нашем обществе.



Особое внимание уделяется глубокому изучению гуманистической сути ислама, сохранению и популяризации богатого наследия великих предков. В частности, в Ташкенте ведется строительство Центра исламской цивилизации - масштабного научно-просветительского проекта, который отразит достижения исламского мира в области науки, образования и культуры. Этот центр вдохновит молодежь на новые открытия.



Также в Самарканде продолжается строительство комплекса Имама Бухари - великого хадисоведа. Наряду с музеем и научными учреждениями здесь возводится мечеть, способная вместить до 10 тысяч верующих. Планируется, что оба величественных объекта будут открыты уже в этом году.



В соответствии с постановлением Президента от 14 марта в этом году широко отмечается 1155-летие Имама Мотуриди. Его мавзолей в Самарканде будет благоустроен, а научное наследие и учение мотуридизма будут изучаться совместно с зарубежными учеными.



С целью укрепления межнационального и межконфессионального согласия в сентябре в Ташкенте и Самарканде пройдет Международный форум "Диалог деклараций". Он станет уникальной площадкой для межрелигиозного и межкультурного диалога.



Согласно Конституции, Узбекистан - социальное государство, реализующее гуманную и ориентированную на человека политику. Только в прошлом году было выделено 16 триллионов сумов в виде социальной помощи и пособий. Более 51 тысячи детей из нуждающихся семей были устроены в детские сады, 176 тысяч человек получили медицинскую помощь, 182 тысячи - социальные услуги.



Через фонд "Доброта и поддержка" 94 тысячи нуждающихся семей получили помощь на сумму более 130 миллиардов сумов на лечение, продукты питания, одежду и коммунальные услуги.



По линии "женской тетради" 3,5 миллиона женщин получили помощь на сумму 5,7 триллиона сумов. В рамках "молодежной тетради" - 1,3 миллиона нуждающихся молодых людей получили социальную помощь в размере 1,7 триллиона сумов.



Кроме того, по инициативе наших паломников оказана материальная помощь на сумму 6,3 миллиарда сумов малообеспеченным, потерявшим кормильца и нуждающимся семьям.



Создание зеленых зон, посадка деревьев - также благое дело. Этому служит общенациональный проект "Яшил макон". Этой весной представители духовенства высадили более 10 тысяч деревьев и около 32 тысяч цветов, благоустроили территории вокруг мечетей и мест паломничества.



В рамках Государственной программы "Год охраны окружающей среды и "зеленой экономики" расширяются экологические инициативы. Недавно на Межконфессиональном совете, прошедшем в Хиве, представители религиозных конфессий приняли обращение об активном участии в реализации программы.



На нынешнем ифтаре также присутствовали послы иностранных государств, представители международных организаций и религиозных конфессий, что стало очередным подтверждением атмосферы толерантности и взаимоуважения в нашей стране.



В своем выступлении Президент также затронул мировую обстановку, выразив сожаление по поводу того, что многие конфликты и нестабильность происходят именно в мусульманском мире. Он подчеркнул, что в условиях нарастающих угроз единство и солидарность исламской уммы – как никогда важны.



Особое внимание, по словам главы государства, следует уделять защите молодежи от чуждых идей и воспитанию в духе знаний и просвещения. Президент процитировал наставление Бахоуддина Накшбанда: "Да будут руки твои в труде и Аллах в сердце", подчеркнув, насколько важно воспитывать молодежь в духе трудолюбия и профессиональной самореализации.



В эти дни, под девизом "Рамазан - месяц щедрости, единства и великодушия", в почти 9,5 тысячи махаллях страны для малообеспеченных семей организуются ифтары, им оказывается помощь. Такие добрые дела способствуют возвышению человеческого достоинства и укреплению сплоченности среди граждан.



- Как писал наш великий предок Алишер Навои: "Дело добрых – творить добро". Именно благодаря добру и благим делам продолжается и озаряется светом жизнь на земле, – сказал Шавкат Мирзиеев.



Были прочитаны суры из Корана и вознесены молитвы ко Всевышнему, чтобы в нашей стране, во всем мире всегда царили мир, процветание и доброта.



В мероприятиях ифтара, прошедших во всех регионах страны, приняли участие представители старшего поколения, интеллигенции, различных религий и конфессий, лица с инвалидностью и малообеспеченные граждане, все около 60 тысяч человек.







Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева на церемонии ифтарлик в резиденции "Куксарой"



25.03.2025



Бисмиллахир рахмонир рахим.



Уважаемые соотечественники!



Дорогие гости!



Еще раз искренне поздравляю вас, весь наш народ, всю мусульманскую умму стран дальнего и ближнего зарубежья с продолжающимся священным месяцем Рамазан. Желаю всем вам мира, спокойствия, здоровья и благополучия.



В этот благословенный месяц мы рады провести вместе с вами, нашим народом церемонию ифтарлик и благодарны за это Всевышнему.



Пользуясь случаем, выражаю сердечную признательность находящимся среди нас уважаемым гостям – послам зарубежных государств, представителям международных организаций, главам конфессий за уважение и внимание к нашей стране и народу.



Дорогие друзья!



Как известно, в последние годы мы многое делаем для сохранения наших национальных и религиозных ценностей, их развития на основе современных требований.



Благородный принцип "Во имя человека, во имя его счастья" становится программой нашей деятельности в этом направлении. На первый план в жизни общества выходит обеспечение прав и интересов каждого соотечественника независимо от национальности, языка и религии. Это наглядно проявляется и в нынешний месяц Рамазан в полном обеспечении конституционных прав граждан в сфере свободы совести.



В обществе с каждым днем все больше утверждаются такие благородные ценности и человеческие качества, предписанные нашей священной религией, как дружба и согласие, доброта и поддержка, высокая нравственность и порядочность, стремление к науке и просвещению. Особое внимание уделяется глубокому изучению гуманистической сути религии ислам, исследованию и широкой популяризации нашей великой истории и культуры, богатого духовного наследия выдающихся мыслителей.



С этой целью в Ташкенте возводится Центр исламской цивилизации, который у многих в стране и за рубежом вызывает большой интерес как впервые реализуемый в Узбекистане грандиозный научно-духовный проект.



Собранные здесь уникальные экспонаты подтверждают, что исламская цивилизация в нашей стране развивалась на протяжении столетий именно на основе науки, образования и воспитания, культуры и просвещения. Заслуживает особого внимания, что этот центр – не только сокровищница памятников древности, он вдохновляет наш народ, молодежь на будущие великие открытия.



Как вы знаете, в Самарканде также быстрыми темпами продолжается строительство величественного комплекса нашего великого соотечественника, султана науки хадисов Имама Бухари.



Здесь наряду с музеем, посвященным жизни и деятельности выдающегося мыслителя, и научными учреждениями возводится мечеть вместимостью до 10 тысяч человек.



В этом году мы торжественно откроем эти два величественных сооружения – Центр исламской цивилизации и комплекс Имама Бухари.



В целях глубокого изучения огромного вклада нашего народа в исламскую религию и философию недавно было принято еще одно важное постановление. В этом году мы широко отметим 1155-летие нашего выдающегося мыслителя, известнейшего представителя науки калам Имама Матуриди.



В частности, будет еще более благоустроено место его захоронения в Самарканде.



Самое главное, эта работа станет новым важным шагом в совместном исследовании наследия Имама Матуриди и учения, носящего его имя, представителями науки и улемами Узбекистана и зарубежных стран.



Уважаемые друзья!



В центре нашего постоянного внимания находятся задачи укрепления мира и согласия в нашем многонациональном обществе, дружбы и сплоченности проживающих в стране представителей разных наций и конфессий.



В сентябре этого года мы проведем в Ташкенте и Самарканде большой международный форум под названием "Диалог деклараций". Он станет логическим продолжением форума, состоявшегося в Ташкенте, Самарканде и Бухаре в 2022 году, и послужит своеобразной площадкой для развития просветительского диалога между людьми с разными религиозными убеждениями.



В этой связи хочу еще раз подчеркнуть: царящие в стране мир и стабильность – наше самое большое богатство. Мы решительно продолжим работу по бережному сохранению этого бесценного достояния, укреплению атмосферы дружбы, равенства и толерантности в стране. И мобилизуем для этого все наши силы и возможности.



Данный вопрос, особенно в нынешнее сложное время, занимает чрезвычайно важное место в осуществляемой нами политике свободы и открытости всему миру.



Уважаемые соотечественники!



Новый Узбекистан, определивший для себя новые приоритеты и принципы, в частности, четко закрепленный в Конституции статус социального государства, проводит действительно народную и ориентированную на человека политику.



Позвольте привести пример. Только в прошлом году людям, нуждающимся в поддержке, была оказана материальная помощь и выплачены пособия на 16 триллионов сумов. 51 тысяча детей из малообеспеченных семей устроены в детские сады, 176 тысячам членов малообеспеченных семей оказана необходимая медицинская помощь, 182 тысячи – охвачены социальными услугами.



Через фонд "Доброта и поддержка" около 94 тысячам малообеспеченных семей были компенсированы расходы на лечение, продукты питания, одежду, коммунальные платежи на 130 миллиардов сумов.



3,5 миллиона женщин получили помощь по линии "женской тетради" на 5 триллионов 700 миллиардов сумов. С начала внедрения "молодежной тетради" 1 миллиону 300 тысячам нуждающихся молодых людей была оказана социальная помощь на 1 триллион 700 миллиардов сумов.



Самое главное, эта работа последовательно продолжается.



Дорогие участники церемонии!



Еще один из приоритетов Нового Узбекистана – "зеленое" развитие.



В настоящее время в стране создается новое экологическое пространство. Именно в этом цель общенационального проекта "Яшил макон".



Нынешний год в республике объявлен Годом защиты окружающей среды и "зеленой" экономики, реализуется соответствующая государственная программа.



Недавно в городе Хиве на заседании Межконфессионального совета, впервые проведенном в расширенном составе, представители религиозных конфессий страны приняли обращение, направленное на активное участие в выполнении данной государственной программы.



Конечно, мы с благодарностью отмечаем активность уважаемых улемов, старшего поколения, широкой общественности в осуществлении добрых дел. Так, в нынешнем году в рамках проекта "Яшил макон" только в весенний сезон представители духовенства высадили более 10 тысяч деревьев, около 32 тысяч цветов, у мечетей и мест поклонения благоустроено 25 гектаров земли.



Отрадно, что совершившие священный хадж также показывают личный пример во многих благих деяниях. В прошлом году во главе с муфтием Нуриддином Холикназаром они выступили с инициативой – "Как патриоты Нового Узбекистана усилим работу в сфере духовности". По их инициативе до сегодняшнего дня малообеспеченным, потерявшим кормильца, нуждающимся семьям была оказана материальная помощь на 6 миллиардов 300 миллионов сумов.



От всего сердца благодарим их за такие добрые дела.



Уважаемые соотечественники!



Сегодня все мы видим, насколько нестабильна и сложна обстановка в мире. Вызывает глубокую обеспокоенность то, что многие противоречия и конфликты, к сожалению, происходят в исламском мире. Нарастает угроза расширения очагов напряженности и их распространения на целые регионы.



Сегодня как никогда актуальным становится дальнейшее укрепление единства и согласия исламской уммы во имя обеспечения мира и стабильности в мусульманских странах.



В центре нашего внимания должен находиться еще один вопрос, связанный с угрозами, отравляющими сердце и сознание молодых людей, разрушающими их жизнь.



В популяризации среди молодежи знаний, просвещения, ограждении ее от негативного влияния чуждых идей, безусловно, неоценима роль наших уважаемых имам-хатибов, представителей старшего поколения с большим жизненным опытом, активистов махаллей, ходжи.



Все мы высоко ценим вашу работу в этом направлении.



Завет нашего великого предка Бахауддина Накшбанда: "Да будут руки твои в труде и Аллах в сердце" приобретает сегодня особенно глубокий жизненный смысл. В воспитании молодежи чрезвычайно важное значение имеет обучение труду и профессии.



Уверен, наши уважаемые ветераны, активисты махаллей, умелые фермеры, предприниматели будут учить молодежь добросовестно трудиться, жить целеустремленно во имя благополучия своей семьи и процветания Родины.



Уважаемые друзья!



В течение священного месяца Рамазан в 9,5 тысячи махаллях страны для малообеспеченных семей проводился ифтарлик, осуществлялась благотворительная работа.



В мероприятиях на местах активное участие принимали муфтий и имам-хатибы, навещая нуждающихся.



Думаю, что такие добрые дела и церемонии, проходящие под девизом "Рамазан – месяц щедрости, единства и великодушия", служат еще большему осознанию ценности человека, сплоченности всех соотечественников с благими помыслами.



Как писал наш великий предок Алишер Навои: "Дело благородных – творить добро". Именно благодаря добру и благим делам продолжается и озаряется светом жизнь на земле.



В священный месяц Рамазан, накануне ночи Лайлатул кадр кечаси, когда сбываются все добрые надежды, мы возносим молитвы, чтобы в нашей стране, во всем мире всегда царили мир, взаимопонимание и доброта!



Пусть наша жизнь будет счастливой и благополучной!



Пусть здравствуют почтенные отцы и матери, воздающие благодарения Всевышнему, дорогие сестры и братья будут для нас опорой!



Пусть наша образованная, энергичная и инициативная молодежь приумножает славу Родины во всем мире!



Пусть будет счастлив наш трудолюбивый и благородный народ! Источник - President.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742975220





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы внесли поправки в новый Водный кодекс и вернули его в Мажилис

- Председатель Мажилиса встретился с генеральным директором Исламской Организации по продовольственной безопасности

- Олжас Бектенов обсудил с главой Xinjiang Lihua Чжаном Цихаем создание хлопково-текстильного кластера стоимостью свыше 200 млрд тенге

- Государственный советник провел заседание Комиссии при Президенте по вопросам противодействия коррупции

- День второго президента

- Правительство Казахстана и Всемирный банк укрепляют стратегическое партнерство

- Точка опоры (размышления о Курултае и налогах)

- Казахстан и Узбекистан продолжают укреплять стратегический тандем

- Вопросы развития транспортной отрасли и снятие ограничений для инвесторов в специальных экономических зонах обсудили в Правительстве

