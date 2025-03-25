 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 26.03.2025
11:24  Канал Кош-Тепа взбаламутил Центральную Азию: быть ли войне?
11:19  Бренд Узбекистана поднялся на 55 место среди стран мира. Казахстан на 43 месте
11:17  Принцесса Шелкового пути. Археологи выдвинули версию об увлечениях девушки с красными зубами
11:12  С 1 мая в Кыргызстане вырастут тарифы на свет - Минэнерго объясняет почему
11:10  Монголия запустит нацпрограмму "Голубое золото". Гражданам рекомендуют собирать дождевую и талую воды
11:08  Исламабад убеждает "Талибан"*: Не давайте убежища террористам, вы же обещали
10:47  Президент Шавкат Мирзиеев принял участие в ифтарлике, прошедшем в Ташкенте
10:41  120-летняя Басимо Тураева – старейший житель Таджикистана
10:38  С 1 апреля в Узбекистане вступят в силу важные изменения
10:06  Монгольская делегация приехала в Можайск узнать историю Бородинской битвы
03:10  Методология власти: Основная работа США проходит по линии вербовки национальных элит, - Олег Яновский
01:19  Взгляд: Урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками
01:04  Бывшие президенты Кыргызстана Атамбаев и Бакиев хотят домой. Но не хотят на нары
00:57  Банки Узбекистана синхронно снижают ставки по вкладам. После повышении ставки Центробанком
00:27  МИД РФ: передача Запорожской АЭС или контроля над ней какой-либо другой стране невозможна
00:10  Британская нефтегазовая компания "Victoria Oil & Gas" подала иск к Казахстану
00:05  Итоги переговоров в Эр-Рияде. Список энергообъектов, по которым запретят удары
Вторник, 25.03.2025
23:40  Какая судьба ждет украинские АЭС: достанутся американцам или их взорвет Буданов? - Сергей Миркин
22:36  Началось бурение на крупнейшем в Румынии газовом месторождении в Черном море
22:21  ВС РФ окружают прорвавшиеся в Торецк подразделения ВСУ – итоговая сводка Readovka за 25 марта
17:38  Ферганская долина станет общей для трех стран, - Виктория Панфилова
17:15  Центральная Азия стала для Европы более узнаваемым регионом
17:04  Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии на 7-й срок
15:56  Узбекистан и Китай построят единственный в Центральной Азии завод
15:54  В Китае работают над Законом о противодействии иностранным санкциям с контрмерами
15:50  В ОДКБ обсудили план программы по укреплению таджикско-афганской границы
15:47  Перекрытие дорог в Согде: Худжанд ждет визит глав Узбекистана и Кыргызстана
14:10  Президент Кыргызстана определил Генпрокуратуру уполномоченным органом по предупреждению коррупции
14:06  В Сурхандарьинской области Узбекистана найдено 82 кг опия, доставленные наркокурьерами из Таджикистана
13:58  Для чего Казахстан сбрасывает воду из крупных водохранилищ
03:44  Америка проиграла опиумную войну и ей грозит гибель, - Валентин Катасонов
02:11  "Наследие в стежках". Артефакты шести музеев Узбекистана показывают на выставке в Казахстане
01:51  В Афганистане заявили о росте экспорта в Таджикистан
01:48  МИД России выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в ЛНР
01:35  "Такие низкие налоги только в Кыргызстане" - интервью с главой ГНС. Видео
01:29  Михаил Делягин: "Хартленд", вводящий Запад во искушение
01:08  Казахстан – Россия: абсурдные мечтания о "повороте рек" и реальные дела, - Марат Нургожаев
00:42  Опасный транзит: Эшелоны с ураном из Узбекистана во Францию пойдут через Россию
00:33  Победа одна, а память разная? Академик Александр Чубарьян - о разных точках зрения на Великую Отечественную в СНГ
00:28  В Брюсселе перепутали КНР с КНДР? Хотят участвовать в миротворческой миссии на Украине корейские товарищи
00:05  Афганистан продолжает нести угрозу южным рубежам СНГ и России, - Сергей Андреев
Понедельник, 24.03.2025
23:03  ВС РФ наносят удары по ВСУ в приграничье Белгородской области – итоговая сводка Readovka за 24 марта
21:55  Типография "Учкун" начала выпуск национальной кыргызской валюты сомы
20:27  MP: за три года боевых действий потери ВСУ составляют более миллиона военных
19:19  В Узбекистане учреждено звание "Заслуженный эколог". Нагрудный знак к званию изготовят из серебра
19:00  Годовщина агрессии НАТО. Как начались бомбардировки Югославии
18:19  В Северо-Казахстанской области теперь за паводками следят дроны
17:31  Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию "Постоянный нейтралитет Туркменистана"
16:44  Ализа Солтонбекова назначена первым замминистра труда, соцобеспечения и миграции Кыргызстана
14:57  Премьер Казахстан обсудил с китайской Xinjiang Lihua создание хлопково-текстильного кластера в СЭЗ TURAN
11:14  В Эр-Рияде проходят переговоры между российской и американской делегациями
01:40  В Таджикистане резко подешевел интернет, через 2 месяца после назначения главой Службы связи 35-летнего радиотехника
01:29  Англосаксы стремятся наложить лапу на природные богатства Кыргызстана, - Рустам Масалиев
00:47  Играя на противоречиях Запада, главное не заиграться, - Владимир Павленко
00:43  Трамп идет по стопам Кеннеди. Что стоит за публикацией документов о преступлении в Далласе, - Владимир Васильев
00:13  Пищевой наркотик. В России хотят запретить продажу чипсов детям
00:03  Путешествие из Лондона во Львов: ЕС находится в упадке, но хочет воевать
Воскресенье, 23.03.2025
23:54  ВС РФ активизировались на Запорожском направлении - сводка от Readovka
22:31  Судьба Одессы удивит всех: Просчитано хитрое условие "большой сделки" Трампа, - Игорь Пшеничников
21:13  Тьма над Тегераном: Белый дом и Пентагон обсуждают приоритетные цели, - Алексей Михайлов
19:37  Все, что нужно знать про первую узбекскую АЭС. Глава Узатома Азим Ахмедхаджаев на канале "Alter Ego"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Президент Шавкат Мирзиеев принял участие в ифтарлике, прошедшем в Ташкенте
10:47 26.03.2025

Воплощение единства и сплоченности

25.03.2025

25 марта во всех регионах страны была организована церемония ифтара. Президент Шавкат Мирзиеев принял участие в ифтарлике (вечернее розговение в дни мусульманского поста), прошедшем в Ташкенте.

В начале мероприятия глава государства вновь поздравил народ Узбекистана и всю мусульманскую умму с наступлением священного месяца Рамазан.

- В этот благословенный месяц мы счастливы вместе с нашим народом на нашей благодатной земле проводить церемонию ифтарлик, за что бесконечно благодарим Аллаха Всемилостивого, - сказал Президент.

Идея "Во имя человека, во имя его счастья" становится краеугольным камнем всей государственной политики. Свобода совести и права граждан надежно защищаются, что особенно ярко проявляется в священный месяц Рамазан. Такие добродетели, как согласие, милосердие, терпение, нравственность, стремление к знаниям, - все больше укрепляются в нашем обществе.

Особое внимание уделяется глубокому изучению гуманистической сути ислама, сохранению и популяризации богатого наследия великих предков. В частности, в Ташкенте ведется строительство Центра исламской цивилизации - масштабного научно-просветительского проекта, который отразит достижения исламского мира в области науки, образования и культуры. Этот центр вдохновит молодежь на новые открытия.

Также в Самарканде продолжается строительство комплекса Имама Бухари - великого хадисоведа. Наряду с музеем и научными учреждениями здесь возводится мечеть, способная вместить до 10 тысяч верующих. Планируется, что оба величественных объекта будут открыты уже в этом году.

В соответствии с постановлением Президента от 14 марта в этом году широко отмечается 1155-летие Имама Мотуриди. Его мавзолей в Самарканде будет благоустроен, а научное наследие и учение мотуридизма будут изучаться совместно с зарубежными учеными.

С целью укрепления межнационального и межконфессионального согласия в сентябре в Ташкенте и Самарканде пройдет Международный форум "Диалог деклараций". Он станет уникальной площадкой для межрелигиозного и межкультурного диалога.

Согласно Конституции, Узбекистан - социальное государство, реализующее гуманную и ориентированную на человека политику. Только в прошлом году было выделено 16 триллионов сумов в виде социальной помощи и пособий. Более 51 тысячи детей из нуждающихся семей были устроены в детские сады, 176 тысяч человек получили медицинскую помощь, 182 тысячи - социальные услуги.

Через фонд "Доброта и поддержка" 94 тысячи нуждающихся семей получили помощь на сумму более 130 миллиардов сумов на лечение, продукты питания, одежду и коммунальные услуги.

По линии "женской тетради" 3,5 миллиона женщин получили помощь на сумму 5,7 триллиона сумов. В рамках "молодежной тетради" - 1,3 миллиона нуждающихся молодых людей получили социальную помощь в размере 1,7 триллиона сумов.

Кроме того, по инициативе наших паломников оказана материальная помощь на сумму 6,3 миллиарда сумов малообеспеченным, потерявшим кормильца и нуждающимся семьям.

Создание зеленых зон, посадка деревьев - также благое дело. Этому служит общенациональный проект "Яшил макон". Этой весной представители духовенства высадили более 10 тысяч деревьев и около 32 тысяч цветов, благоустроили территории вокруг мечетей и мест паломничества.

В рамках Государственной программы "Год охраны окружающей среды и "зеленой экономики" расширяются экологические инициативы. Недавно на Межконфессиональном совете, прошедшем в Хиве, представители религиозных конфессий приняли обращение об активном участии в реализации программы.

На нынешнем ифтаре также присутствовали послы иностранных государств, представители международных организаций и религиозных конфессий, что стало очередным подтверждением атмосферы толерантности и взаимоуважения в нашей стране.

В своем выступлении Президент также затронул мировую обстановку, выразив сожаление по поводу того, что многие конфликты и нестабильность происходят именно в мусульманском мире. Он подчеркнул, что в условиях нарастающих угроз единство и солидарность исламской уммы – как никогда важны.

Особое внимание, по словам главы государства, следует уделять защите молодежи от чуждых идей и воспитанию в духе знаний и просвещения. Президент процитировал наставление Бахоуддина Накшбанда: "Да будут руки твои в труде и Аллах в сердце", подчеркнув, насколько важно воспитывать молодежь в духе трудолюбия и профессиональной самореализации.

В эти дни, под девизом "Рамазан - месяц щедрости, единства и великодушия", в почти 9,5 тысячи махаллях страны для малообеспеченных семей организуются ифтары, им оказывается помощь. Такие добрые дела способствуют возвышению человеческого достоинства и укреплению сплоченности среди граждан.

- Как писал наш великий предок Алишер Навои: "Дело добрых – творить добро". Именно благодаря добру и благим делам продолжается и озаряется светом жизнь на земле, – сказал Шавкат Мирзиеев.

Были прочитаны суры из Корана и вознесены молитвы ко Всевышнему, чтобы в нашей стране, во всем мире всегда царили мир, процветание и доброта.

В мероприятиях ифтара, прошедших во всех регионах страны, приняли участие представители старшего поколения, интеллигенции, различных религий и конфессий, лица с инвалидностью и малообеспеченные граждане, все около 60 тысяч человек.



Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева на церемонии ифтарлик в резиденции "Куксарой"

25.03.2025

Бисмиллахир рахмонир рахим.

Уважаемые соотечественники!

Дорогие гости!

Еще раз искренне поздравляю вас, весь наш народ, всю мусульманскую умму стран дальнего и ближнего зарубежья с продолжающимся священным месяцем Рамазан. Желаю всем вам мира, спокойствия, здоровья и благополучия.

В этот благословенный месяц мы рады провести вместе с вами, нашим народом церемонию ифтарлик и благодарны за это Всевышнему.

Пользуясь случаем, выражаю сердечную признательность находящимся среди нас уважаемым гостям – послам зарубежных государств, представителям международных организаций, главам конфессий за уважение и внимание к нашей стране и народу.

Дорогие друзья!

Как известно, в последние годы мы многое делаем для сохранения наших национальных и религиозных ценностей, их развития на основе современных требований.

Благородный принцип "Во имя человека, во имя его счастья" становится программой нашей деятельности в этом направлении. На первый план в жизни общества выходит обеспечение прав и интересов каждого соотечественника независимо от национальности, языка и религии. Это наглядно проявляется и в нынешний месяц Рамазан в полном обеспечении конституционных прав граждан в сфере свободы совести.

В обществе с каждым днем все больше утверждаются такие благородные ценности и человеческие качества, предписанные нашей священной религией, как дружба и согласие, доброта и поддержка, высокая нравственность и порядочность, стремление к науке и просвещению. Особое внимание уделяется глубокому изучению гуманистической сути религии ислам, исследованию и широкой популяризации нашей великой истории и культуры, богатого духовного наследия выдающихся мыслителей.

С этой целью в Ташкенте возводится Центр исламской цивилизации, который у многих в стране и за рубежом вызывает большой интерес как впервые реализуемый в Узбекистане грандиозный научно-духовный проект.

Собранные здесь уникальные экспонаты подтверждают, что исламская цивилизация в нашей стране развивалась на протяжении столетий именно на основе науки, образования и воспитания, культуры и просвещения. Заслуживает особого внимания, что этот центр – не только сокровищница памятников древности, он вдохновляет наш народ, молодежь на будущие великие открытия.

Как вы знаете, в Самарканде также быстрыми темпами продолжается строительство величественного комплекса нашего великого соотечественника, султана науки хадисов Имама Бухари.

Здесь наряду с музеем, посвященным жизни и деятельности выдающегося мыслителя, и научными учреждениями возводится мечеть вместимостью до 10 тысяч человек.

В этом году мы торжественно откроем эти два величественных сооружения – Центр исламской цивилизации и комплекс Имама Бухари.

В целях глубокого изучения огромного вклада нашего народа в исламскую религию и философию недавно было принято еще одно важное постановление. В этом году мы широко отметим 1155-летие нашего выдающегося мыслителя, известнейшего представителя науки калам Имама Матуриди.

В частности, будет еще более благоустроено место его захоронения в Самарканде.

Самое главное, эта работа станет новым важным шагом в совместном исследовании наследия Имама Матуриди и учения, носящего его имя, представителями науки и улемами Узбекистана и зарубежных стран.

Уважаемые друзья!

В центре нашего постоянного внимания находятся задачи укрепления мира и согласия в нашем многонациональном обществе, дружбы и сплоченности проживающих в стране представителей разных наций и конфессий.

В сентябре этого года мы проведем в Ташкенте и Самарканде большой международный форум под названием "Диалог деклараций". Он станет логическим продолжением форума, состоявшегося в Ташкенте, Самарканде и Бухаре в 2022 году, и послужит своеобразной площадкой для развития просветительского диалога между людьми с разными религиозными убеждениями.

В этой связи хочу еще раз подчеркнуть: царящие в стране мир и стабильность – наше самое большое богатство. Мы решительно продолжим работу по бережному сохранению этого бесценного достояния, укреплению атмосферы дружбы, равенства и толерантности в стране. И мобилизуем для этого все наши силы и возможности.

Данный вопрос, особенно в нынешнее сложное время, занимает чрезвычайно важное место в осуществляемой нами политике свободы и открытости всему миру.

Уважаемые соотечественники!

Новый Узбекистан, определивший для себя новые приоритеты и принципы, в частности, четко закрепленный в Конституции статус социального государства, проводит действительно народную и ориентированную на человека политику.

Позвольте привести пример. Только в прошлом году людям, нуждающимся в поддержке, была оказана материальная помощь и выплачены пособия на 16 триллионов сумов. 51 тысяча детей из малообеспеченных семей устроены в детские сады, 176 тысячам членов малообеспеченных семей оказана необходимая медицинская помощь, 182 тысячи – охвачены социальными услугами.

Через фонд "Доброта и поддержка" около 94 тысячам малообеспеченных семей были компенсированы расходы на лечение, продукты питания, одежду, коммунальные платежи на 130 миллиардов сумов.

3,5 миллиона женщин получили помощь по линии "женской тетради" на 5 триллионов 700 миллиардов сумов. С начала внедрения "молодежной тетради" 1 миллиону 300 тысячам нуждающихся молодых людей была оказана социальная помощь на 1 триллион 700 миллиардов сумов.

Самое главное, эта работа последовательно продолжается.

Дорогие участники церемонии!

Еще один из приоритетов Нового Узбекистана – "зеленое" развитие.

В настоящее время в стране создается новое экологическое пространство. Именно в этом цель общенационального проекта "Яшил макон".

Нынешний год в республике объявлен Годом защиты окружающей среды и "зеленой" экономики, реализуется соответствующая государственная программа.

Недавно в городе Хиве на заседании Межконфессионального совета, впервые проведенном в расширенном составе, представители религиозных конфессий страны приняли обращение, направленное на активное участие в выполнении данной государственной программы.

Конечно, мы с благодарностью отмечаем активность уважаемых улемов, старшего поколения, широкой общественности в осуществлении добрых дел. Так, в нынешнем году в рамках проекта "Яшил макон" только в весенний сезон представители духовенства высадили более 10 тысяч деревьев, около 32 тысяч цветов, у мечетей и мест поклонения благоустроено 25 гектаров земли.

Отрадно, что совершившие священный хадж также показывают личный пример во многих благих деяниях. В прошлом году во главе с муфтием Нуриддином Холикназаром они выступили с инициативой – "Как патриоты Нового Узбекистана усилим работу в сфере духовности". По их инициативе до сегодняшнего дня малообеспеченным, потерявшим кормильца, нуждающимся семьям была оказана материальная помощь на 6 миллиардов 300 миллионов сумов.

От всего сердца благодарим их за такие добрые дела.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня все мы видим, насколько нестабильна и сложна обстановка в мире. Вызывает глубокую обеспокоенность то, что многие противоречия и конфликты, к сожалению, происходят в исламском мире. Нарастает угроза расширения очагов напряженности и их распространения на целые регионы.

Сегодня как никогда актуальным становится дальнейшее укрепление единства и согласия исламской уммы во имя обеспечения мира и стабильности в мусульманских странах.

В центре нашего внимания должен находиться еще один вопрос, связанный с угрозами, отравляющими сердце и сознание молодых людей, разрушающими их жизнь.

В популяризации среди молодежи знаний, просвещения, ограждении ее от негативного влияния чуждых идей, безусловно, неоценима роль наших уважаемых имам-хатибов, представителей старшего поколения с большим жизненным опытом, активистов махаллей, ходжи.

Все мы высоко ценим вашу работу в этом направлении.

Завет нашего великого предка Бахауддина Накшбанда: "Да будут руки твои в труде и Аллах в сердце" приобретает сегодня особенно глубокий жизненный смысл. В воспитании молодежи чрезвычайно важное значение имеет обучение труду и профессии.

Уверен, наши уважаемые ветераны, активисты махаллей, умелые фермеры, предприниматели будут учить молодежь добросовестно трудиться, жить целеустремленно во имя благополучия своей семьи и процветания Родины.

Уважаемые друзья!

В течение священного месяца Рамазан в 9,5 тысячи махаллях страны для малообеспеченных семей проводился ифтарлик, осуществлялась благотворительная работа.

В мероприятиях на местах активное участие принимали муфтий и имам-хатибы, навещая нуждающихся.

Думаю, что такие добрые дела и церемонии, проходящие под девизом "Рамазан – месяц щедрости, единства и великодушия", служат еще большему осознанию ценности человека, сплоченности всех соотечественников с благими помыслами.

Как писал наш великий предок Алишер Навои: "Дело благородных – творить добро". Именно благодаря добру и благим делам продолжается и озаряется светом жизнь на земле.

В священный месяц Рамазан, накануне ночи Лайлатул кадр кечаси, когда сбываются все добрые надежды, мы возносим молитвы, чтобы в нашей стране, во всем мире всегда царили мир, взаимопонимание и доброта!

Пусть наша жизнь будет счастливой и благополучной!

Пусть здравствуют почтенные отцы и матери, воздающие благодарения Всевышнему, дорогие сестры и братья будут для нас опорой!

Пусть наша образованная, энергичная и инициативная молодежь приумножает славу Родины во всем мире!

Пусть будет счастлив наш трудолюбивый и благородный народ!

Источник - President.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742975220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы внесли поправки в новый Водный кодекс и вернули его в Мажилис
- Председатель Мажилиса встретился с генеральным директором Исламской Организации по продовольственной безопасности
- Олжас Бектенов обсудил с главой Xinjiang Lihua Чжаном Цихаем создание хлопково-текстильного кластера стоимостью свыше 200 млрд тенге
- Государственный советник провел заседание Комиссии при Президенте по вопросам противодействия коррупции
- День второго президента
- Правительство Казахстана и Всемирный банк укрепляют стратегическое партнерство
- Точка опоры (размышления о Курултае и налогах)
- Казахстан и Узбекистан продолжают укреплять стратегический тандем
- Вопросы развития транспортной отрасли и снятие ограничений для инвесторов в специальных экономических зонах обсудили в Правительстве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  