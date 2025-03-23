Исламабад убеждает "Талибан"*: Не давайте убежища террористам, вы же обещали

11:08 26.03.2025

МИД Пакистана в очередной раз призвал руководство "Исламского Эмирата Афганистан" (ИЭА, самоназвание страны у талибов*) принять энергичные меры против боевиков-исламистов, которые пользуются убежищем в Афганистане. Об этом пишет Ariana News 21 марта 2025.



"Террористическая угроза Пакистану со стороны террористических организаций, включая „Техрик-и Талибан* Пакистан" (ТТП), „Армию освобождения Белуджистана" и „Исламское государство Хорасан", является нашей главной проблемой, - заявил представитель МИД Пакистана Шафкат Али Хан. - Мы продолжаем убеждать временные власти Афганистана предпринять видимые действия против них, принимая во внимание их обязательства перед международным сообществом по ликвидации террористической инфраструктуры и группировок на афганской земле".



Что касается афганских беженцев, Хан подтвердил, что крайний срок их депортации остается неизменным - 31 марта. До этого дня владельцы афганских карт гражданства и нелегалы должны добровольно покинуть Пакистан.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ