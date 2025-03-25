Монголия запустит нацпрограмму "Голубое золото". Гражданам рекомендуют собирать дождевую и талую воды

11:10 26.03.2025

Монголия запустит национальную программу "Голубое золото"

Гражданам рекомендуют собирать дождевую и талую воды



В Монголии запустят национальную программу "Голубое золото", направленную на защиту окружающей среды и водных ресурсов, предотвращение нехватки воды и адаптацию к глобальному изменению климата. Об этом заявил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух на открытии второго национального форума "Голубое золото", который состоялся в государственном дворце на прошлой неделе под девизом "Давайте защитим наши ледники и ледниковые образования" по случаю Всемирного дня водных ресурсов.



- В настоящее время мы реализуем четыре национальных движения: "Миллиард деревьев", "Здоровый монгол", "Продовольственная революция" и "Белое золото", чтобы обеспечить гражданам Монголии здоровую и безопасную окружающую среду. Теперь пришло время реализовать программу "Голубое золото" в водном секторе. Любой проект или инициатива, которые мы реализуем для защиты окружающей среды и водных ресурсов Монголии, станут реальным вкладом монголов в глобальные усилия по охране водных ресурсов, - заявил президент в своем выступлении.



Как сообщает новостное агентство "Монцамэ", в форуме приняли участие 1200 представителей государственных учреждений, международных и общественных организаций, работающих в водном секторе.



- Организация Объединенных Наций объявила 2025 год Международным годом сохранения ледников. Из 14 мегапроектов правительства Монголии гидроэлектростанция на реке Эг, проекты Орхон-Онги и Хэрлэн Тоонот считаются самыми важными достижениями в водном секторе страны. Для реализации этих экопроектов будет создано специальное подразделение по водным проектам, которое будет совершенствовать правовую базу, координировать усилия и способствовать межсекторальной координации. Осуществляя эти проекты, Монголия обеспечит надежный источник водоснабжения для населения, животноводства и сельского хозяйства региона Гоби. Кроме того, эти мегапроекты в водном секторе окажут ощутимую поддержку национальному движению "Миллиард деревьев", инициированному президентом Монголии, путем обеспечения водой районов, испытывающих нехватку поверхностных вод, которые в настоящее время стакиваются с трудностями при выращивании деревьев, - отметила министр окружающей среды и изменения климата Салдангийн Одонтуяа.



- Сегодня из-за изменения климата ледники нашей страны с каждым годом сокращаются. Количество растаявшего льда в четыре раза превышает запасы подземных вод в нашей стране. Основным способом решения вышеуказанных проблем является накопление и хранение воды. Самое главное, что домохозяйства должны собирать талую и дождевую воду, независимо от ее количества, - подчеркнул руководитель управления водных ресурсов Зэнээмядарын Батбаяр.



По итогам форума были разработаны единые рекомендации по совершенствованию законодательства и управления в области водных ресурсов, защите водных ресурсов от истощения и загрязнения, сбору дождевых и поверхностных вод, улучшению доступа к источникам воды и созданию благоприятных экосистемных условий. Рекомендации также призывают к общенациональной реализации инициатив "Одно озеро", "Один сомон – 333 озера" и "Каждая капля", определению механизмов финансирования, созданию взаимовыгодных партнерских отношений в частном секторе, расширению человеческих ресурсов и сотрудничеству с общественностью.



25.03.2025