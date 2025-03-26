С 1 мая в Кыргызстане вырастут тарифы на свет - Минэнерго объясняет почему

11:12 26.03.2025

С 1 мая в Кыргызстане вырастут тарифы на свет - Минэнерго объясняет почему

26 марта 2025



Министерство энергетики КР напомнило, что с 1 мая 2025 года начнут действовать обновленные тарифы на электроэнергию. Изменения вводятся в соответствии с утвержденной тарифной политикой на 2025–2030 годы.



В Минэнерго отметили, что за последние 10 лет в Кыргызстане значительно выросло потребление электроэнергии, при этом большая часть оборудования устарела. При этом закупка современного энергетического оборудования за рубежом требует больших финансовых затрат. В результате только в 2024 году дефицит в отрасли составил 8.1 млрд сомов.



Ожидается, что новая тарифная политика поможет привлечь инвестиции в модернизацию и развитие энергетики, а также сделает работу системы более устойчивой в долгосрочной перспективе.



"Тариф для населения составит 1.37 сома за кВт⋅ч и вырастет на 26 тыйынов по сравнению с действующим. При потреблении свыше 700 кВт⋅ч тариф составит 2.6 сома (+21 тыйын)", – разъяснили в Минэнерго.