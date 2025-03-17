 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Принцесса Шелкового пути. Археологи выдвинули версию об увлечениях девушки с красными зубами
11:17 26.03.2025

Специалистам не дает покоя череп с ярко-красными зубами.

Международная группа ученых пытается выяснить, кем на самом деле была "принцесса Шелкового пути", которую больше двух тысяч лет назад похоронили на территории современного Синьцзяна в Китае. В частности, специалистам не дает покоя череп с ярко-красными зубами. Сейчас рассматриваются две основные версии, согласно которым он мог принадлежать как высокопоставленной персоне, так и нетитулованной особе, связанной с колдовством.

Древний некрополь с тремя десятками гробниц впервые исследовали 17 лет назад. В одном из захоронений находились останки четырех человек, в том числе девушки 20-25 лет. На ее зубах красовался яркий пигмент. Он и удивил коллектив китайских и американских специалистов, работавших на объекте. В материале, опубликованном в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, утверждается, что окрашивание произвели киноварью. Как объяснил ведущий автор исследования, профессор Ван Цянь, речь идет о весьма дорогом минерале, который знали многие древние цивилизации. Но применяли по-разному.

Токсичную киноварь в Китае использовали не только в художественных целях, но и в погребальных обрядах, медицинских практиках. В том числе, готовили на ее основе "хитрые" косметические средства. А вот вопрос, зачем красить зубы покойной, поставил в тупик. Но породил версию - девушка, возможно, была из очень знатной семьи. Чтобы подчеркнуть ее положение в обществе, специфическую метку и нанесли. А поскольку в долине реки Турфан, где нашли захоронение, нет киноварных шахт, то краситель, скорее всего, попал сюда по Шелковому пути. Позволить "чужеземную роскошь" могли себе лишь особы "голубых кровей".

Версию о высоком социальном положении похороненной косвенно подтверждает и набор артефактов из погребальной камеры. Это деревянный серп, керамическая посуда, костяные гребни, а также остатки кожаной обуви и золотая серьга. Набор по тем временам солидный.

Как отметили специалисты, если допустить существование "необычной моды" среди богачей из долины Турфан, связанной в том числе с погребальными обрядами, то для этого желательно бы найти еще женские скелеты с красными зубами. Тогда специфическое окрашивание можно рассматривать как явление.

Но пока "принцесса Шелкового пути" такая одна. Есть надежда, что ясность внесет исследование оставшихся гробниц некрополя. На данный момент из трех десятков могил изучили менее половины. Пока родственные связи между погребенными не установлены.

Вторая гипотеза о личности "загадочной особы" возникла после того, как тщательно изучили погребальную утварь. На этом этапе специалисты обратили внимание, что "принцесса" покоилась относительно недалеко от пустыни Такла-Макан. В начале XX века известные путешественники Марк Аурель Стейн и Свен Гедин раскопали там Таримские мумии.

Естественно забальзамированные тела людей, живших более двух тысяч лет назад, представляют для науки невероятную ценность. И среди них есть несколько, похожих (не только составом могильных артефактов) на "принцессу" с киноварью. Некоторые мумии лежали в окружении костей домашних и диких животных, украшений из перьев и мешочков с ветками эфедры. Все это в совокупности производило "жутковатый эффект", поэтому женщин окрестили ведьмами. Но самое интересное - окантовка их одежды была красной. Из киновари. Следы минерала обнаружили и на нескольких погребальных сосудах.

После этого ученые предположили, что и "принцесса Шелкового пути" увлекалась колдовством. Правда, исследователей смущает то, что ни у одной из Таримских мумий нет красных зубов, но от версии "про ведьм" они не отказываются. Дальнейшая работа поможет добраться до истины и раскрыть очередную загадку древнего мира.

Специалисты подчеркнули, что в местах долины Турфан, благодаря особому засушливому климату, хорошо сохраняется органика в так называемом археологическом виде. Ткани, дерево или кожа "живут вечно" только в исключительных условиях: в сухом климате, зонах вечной мерзлоты или в затопляемой местности, напомнили они. Неслучайно у самой известной Таримской мумии, "Лоуланьской красавицы", которую похоронили около 3800-4000 лет назад, даже можно различить морщины на коже.

Оксана Грибанова
17 марта 2025

Источник - rodina-history.ru
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