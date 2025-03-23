Бренд Узбекистана поднялся на 55 место среди стран мира. Казахстан на 43 месте

11:19 26.03.2025

Бренд Узбекистана поднялся на 55 место среди стран мира



Ценность и престиж государственного бренда в мировом масштабе отражают уровень экономического, политического и социального развития страны. По данным исследования Brand Finance за 2024 год, Узбекистан улучшил свои позиции и занял 55-е место.



Самые дорогие бренды в мире



Согласно рейтингу, странами с самыми дорогими брендами в мире остаются США, Китай и Германия.



- Стоимость бренда в США – 37,3 трлн долларов (рост 15,7%)

- Китай – 20,5 трлн долл. (рост 2,9%)

- Германия – 5 трлн долларов (рост 0,3%)



Эти страны сохраняют лидерство на мировом рынке благодаря своей экономике, торговым сетям и политической стабильности.



Достижения Узбекистана



Узбекистан укрепил свой национальный бренд, поднявшись с 57-го места в прошлом году на 55-е. При оценке государственного бренда учитывались следующие факторы:

- Объем валового внутреннего продукта (ВВП)

- Инвестиционный климат и туристическая привлекательность

- Политическая стабильность и правила торговли

- Социальное развитие и международные отношения



Такое развитие событий в Узбекистане свидетельствует о растущем доверии к экономике страны.



Близкие соседи и их место в рейтинге

- Россия – 23 место (поднялась с 25 места в прошлом году)

- Казахстан – 43 место (поднялись на 2 позиции)

- Азербайджан – 82 место

- Кыргызстан – 127 место (поднялись на 3 позиции)

- Туркменистан – 80 место (падение на 4 позиции)

- Беларусь – 88 место (падение на 10 позиций)

- Армения – 103 место

- Грузия – 97 место

- Таджикистан – 136 место



Всего в рейтинг вошли 192 страны.



Узбекистан укрепляет свой бренд на международной арене и делает смелые шаги на пути к тому, чтобы стать одной из самых влиятельных стран в мире. Такой рост создает огромные возможности для страны по привлечению новых инвесторов, развитию туризма и расширению участия в международной торговле.



Бренд Узбекистана – шаг к мировому признанию!



Шухрат Раззаков