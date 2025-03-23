|Бренд Узбекистана поднялся на 55 место среди стран мира. Казахстан на 43 месте
11:19 26.03.2025
Бренд Узбекистана поднялся на 55 место среди стран мира
Ценность и престиж государственного бренда в мировом масштабе отражают уровень экономического, политического и социального развития страны. По данным исследования Brand Finance за 2024 год, Узбекистан улучшил свои позиции и занял 55-е место.
Самые дорогие бренды в мире
Согласно рейтингу, странами с самыми дорогими брендами в мире остаются США, Китай и Германия.
- Стоимость бренда в США – 37,3 трлн долларов (рост 15,7%)
- Китай – 20,5 трлн долл. (рост 2,9%)
- Германия – 5 трлн долларов (рост 0,3%)
Эти страны сохраняют лидерство на мировом рынке благодаря своей экономике, торговым сетям и политической стабильности.
Достижения Узбекистана
Узбекистан укрепил свой национальный бренд, поднявшись с 57-го места в прошлом году на 55-е. При оценке государственного бренда учитывались следующие факторы:
- Объем валового внутреннего продукта (ВВП)
- Инвестиционный климат и туристическая привлекательность
- Политическая стабильность и правила торговли
- Социальное развитие и международные отношения
Такое развитие событий в Узбекистане свидетельствует о растущем доверии к экономике страны.
Близкие соседи и их место в рейтинге
- Россия – 23 место (поднялась с 25 места в прошлом году)
- Казахстан – 43 место (поднялись на 2 позиции)
- Азербайджан – 82 место
- Кыргызстан – 127 место (поднялись на 3 позиции)
- Туркменистан – 80 место (падение на 4 позиции)
- Беларусь – 88 место (падение на 10 позиций)
- Армения – 103 место
- Грузия – 97 место
- Таджикистан – 136 место
Всего в рейтинг вошли 192 страны.
Узбекистан укрепляет свой бренд на международной арене и делает смелые шаги на пути к тому, чтобы стать одной из самых влиятельных стран в мире. Такой рост создает огромные возможности для страны по привлечению новых инвесторов, развитию туризма и расширению участия в международной торговле.
Бренд Узбекистана – шаг к мировому признанию!
Шухрат Раззаков