Узбекистан превзошел по объему сельхозпроизводства Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, вместе взятые

12:26 26.03.2025

Узбекистан превзошел по объему сельскохозяйственного производства Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, вместе взятые



За последние пять лет аграрный сектор Узбекистана продемонстрировал впечатляющий рост: валовая стоимость сельскохозяйственной продукции увеличилась на 18,5%, достигнув 444,6 триллиона сумов, подсчитал Институт макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ).



По итогам прошлого года, на каждого жителя Узбекистана было произведено:



• 332,7 кг овощей;

• 88 кг фруктов и ягод;

• 79,2 кг мяса;

• 334,8 кг молока;

• 236,9 яиц.



В 2024 году Узбекистан превзошел по объему сельскохозяйственного производства Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, вместе взятые.



Всемирный банк оценил производительность одного узбекского агрария в 17,6 тысячи долларов США в 2023 году. Этот показатель вырос на 15,8% за пять лет и в 4,4 раза превысил среднемировой уровень.



Мона Машкевич