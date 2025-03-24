|Узбекистан превзошел по объему сельхозпроизводства Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, вместе взятые
12:26 26.03.2025
Узбекистан превзошел по объему сельскохозяйственного производства Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, вместе взятые
За последние пять лет аграрный сектор Узбекистана продемонстрировал впечатляющий рост: валовая стоимость сельскохозяйственной продукции увеличилась на 18,5%, достигнув 444,6 триллиона сумов, подсчитал Институт макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ).
По итогам прошлого года, на каждого жителя Узбекистана было произведено:
• 332,7 кг овощей;
• 88 кг фруктов и ягод;
• 79,2 кг мяса;
• 334,8 кг молока;
• 236,9 яиц.
В 2024 году Узбекистан превзошел по объему сельскохозяйственного производства Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, вместе взятые.
Всемирный банк оценил производительность одного узбекского агрария в 17,6 тысячи долларов США в 2023 году. Этот показатель вырос на 15,8% за пять лет и в 4,4 раза превысил среднемировой уровень.
Мона Машкевич