Кыргызстан в типографии "Учкун" начал печатать паспорта других стран

12:29 26.03.2025

Кыргызстан начал выпускать паспорта других стран



25.03.2025



Кыргызстан начал выпускать паспорта других стран. Об этом сегодня журналистам заявил управляющий делами президента КР Каныбек Туманбаев.



По его словам, с прошлого года типография "Учкун" начала выпускать общегражданские паспорта.



"Кроме того, мы получили заказ на изготовление паспортов для двух других государств. Если мы ранее платили деньги и выпускали паспорта в других странах, то теперь другие страны обращаются с заказом к нам", – рассказал Туманбаев.