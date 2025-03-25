Детский омбудсмен Узбекистана заявила о двукратном росте обращений в ее офис

12:32 26.03.2025

25.03.25



В прошлом году детский омбудсмен Узбекистана Сурайе Рахмонова получила 1064 обращений, что в 2,4 раза больше показателя, зафиксированного в 2023-м. Об этом сообщает "Газета.uz" со ссылкой на доклад уполномоченной Олий Мажлиса (парламента) по правам ребенка, с которым она выступила перед сенаторами.



По данным Рахмоновой, чаще всего в ее офис поступали жалобы из Ташкента (366), Ташкентской области (139) и Кашкадарьи (105). "Аутсайдерами" в списке регионов стали Каракалпакстан (суверенная республика в составе Узбекистана) и Навоийская область - 14 и 27 обращений соответственно.



Как констатирует омбудсмен, 43,4% жалоб касались личных прав и свобод ребенка, 41% - социальных прав, 4,3% - экономических и экологических прав. Непосредственно от детей зарегистрировано 44 обращения, что составляет чуть более 4% от общего числа.



Серьезной проблемой в стране остается насилие в отношении несовершеннолетних. За отчетный период была получена информация о 263 подобных случаях, что составляет 21% от количества жалоб. Тогда как в 2023 году показатель не превышал 6%.



"К сожалению, в последнее время участились случаи, когда родители применяют физические наказания или психологическое давление в качестве метода воспитания, что приводит к ущербу для здоровья ребенка. В частности, 28% обращений по фактам насилия над детьми связаны с действиями родителей или лиц, их заменяющих", - уточнила Рахмонова.



По фактам насилия в отношении детей были возбуждены 14 уголовных и 18 административных дел. Также за применение физического насилия и халатность при исполнении обязанностей 22 сотрудника образовательных учреждений привлекли к дисциплинарной ответственности, еще трое работников правоохранительных органов наказали за грубое обращение с детьми.



Как призналась омбудсмен, случаи, проходящие через ее офис, не отражают полной картины по республике. Но они указывают на необходимость совершенствования и более точечного подхода к предотвращению насилия.



Кроме того, анализ обращений показывает, что в Узбекистане нет единого механизма по специализированной работе с жертвами абьюза, в частности по недопущению дополнительного стресса и психологических травм на этапах следствия и суда, а также по обеспечению своевременной правовой и социальной помощи.



Рахмонова отметила, что важным аспектом является обеспечение права ребенка на семейную среду, так как данного вопроса касались более 15% жалоб. Например, около 33% из них относились к обращениям по определению места жительства несовершеннолетнего, 10,8% - по общению детей с родителями.



"К сожалению, от семейных конфликтов больше всего страдают именно дети. Поэтому целесообразно, чтобы родители старались решать свои разногласия без ущерба для интересов ребенка, а ответственные структуры, включая "махаллинскую семерку", поддерживали эти намерения родителей и содействовали их реализации", - подчеркнула омбудсмен.



По ее словам, в прошлом году были назначены опекуны для 10 детей, попечитель - для одного ребенка, по трем семьям открыты социальные кейсы и определены психологи, пятеро беспризорных возвращены под опеку матерей, 52 ребенка, попавших в трудную ситуацию за границей, были возвращены на родину.



Кроме того, офис омбудсмена активно занимался мониторингом образовательных учреждений и колонии для несовершеннолетних. В результате таких проверок, специалисты выявили нарушения прав детей, в связи с чем было направлено в соответствующие органы 23 акта реагирования: 3 представления, 8 предупреждений и 12 заключений.