Распад Пакистана: невыученные уроки истории, - Леонид Савин

12:51 26.03.2025

Распад Пакистана: невыученные уроки истории

Как на месте бывшего Восточного Пакистана возникло новое независимое государство Бангладеш



25.03.2025 | Леонид САВИН



25 марта 1971 г. в восточной части Пакистана, который тогда был еще единым, началась операция "Прожектор", санкционированная президентом страны, которая была направлена на силовое подавление бенгальской оппозиции.



Хотя тенденции на получение автономии и даже отделение были и ранее, особенно после победы партии "Авами Лиг" на всеобщих парламентских выборах в 1970 г., операция "Прожектор" ставила крест на внутриполитическом урегулировании и открывала шкатулку Пандоры гражданской войны и внешнего вмешательства. В этом же году Восточный Пакистан перестал существовать, и на его месте возник независимый Бангладеш.



Несмотря на прошедшие десятилетия спустя этого кризиса, данный урок истории оказался плохо изучен в других регионах мира. Отметим ключевые моменты этого конфликта.



Партия "Авами Лиг" в Восточном Пакистане начала игру мускулами гораздо раньше выборов и установила негласную диктатуру, которая подрывала основы демократии. Фактически ни одна партия, кроме "Авами Лиг" не могла проводить публичные митинги в Восточном Пакистане. Когда 18 января 1970 г. партия "Джамамт-и-Ислами" попыталась провести мероприятие на площади Палтан в Дакке, то их разогнали. Офисы оппонентов были разгромлены, а вся агитационная литература уничтожена. Аналогичный случай произошел с Пакистанской демократической партией 1 февраля 1970 г., при этом членами "Авами Лиг" были устроены погромы в редакциях газет партии "Буньяд" и "Санграм".



Когда Шейх Муджиб выступал в Лахоре 5 июля 1970 г. и ему пытались помешать, он открыто сказал: "Вы хотите разрушить Пакистан. 95 % бенгальцев на моей стороне. Мы можем сделать то же самое в Восточном Пакистане". Однако фактически они сами уже запустили этот деструктивный процесс в Бенгалии.



То, что 14 августа 1970 г. в Восточном Пакистане не праздновали День независимости должно было послужить серьезным сигналом для центрального руководства. В тот же день военизированное крыло федерации студентов Восточного Пакистана выступили с требованием создания Народной Демократической Республики Восточная Бенгалия.



Уже после победы на выборах глава "Авами Лиг" Муджибур Рахман заявил, что программа шести пунктов станет основой для новой конституции и автономии Восточного Пакистана. Ряд пунктов явно не устраивали центральное руководство.



Когда первого марта было объявлено об отсрочке сессии Национального собрания, запланированной на третье марта, сотни тысяч разъяренных жителей Восточного Пакистана вышли на улицу, а Муджибур Рахман объявил всеобщую забастовку на 2 марта в Дакке и по всей стране 3 марта. Фактически с 1 марта 1971 г. гражданская администрация, банки, промышленные предприятия и т. д. в Восточном Пакистане уже функционировали в соответствии с директивами Муджибура Рахмана.



Наиболее радикальные элементы, а также студенческие лидеры Восточного Пакистана стали выступать за независимость с вооруженной революцией. Впервые в истории Бенгалии на улицах прозвучали лозунги: "Смелый бенгалец, возьми в руки оружие и освободи Бангладеш".



Тогда начались первые столкновения и появились первые жертвы. А когда 23 марта 1971 г., в Западном Пакистане праздновали День Пакистана, в восточной части назвали этот день Днем сопротивления против Западного Пакистана.



Если смотреть в корни проблемы, то языковый фактор считается одной из причин, по которой политический кризис внутри страны перерос в вооруженный конфликт и вмешательству других стран, в первую очередь соседней Индии. И это уже напоминает не эпоху холодной войны, а Украину 2014 г., когда после государственного переворота из-за принципиальной позиции жителей юго-восточных областей и Крыма начался гражданский конфликт, который привел к отделению полуострова и провозглашению независимости двух областей. Киев также пытался применить военную силу, и хотя с обеих сторон погибло много людей, а особенно мирных граждан Луганской и Донецкой республик, добиться Украине своего не удалось. Возможно, если бы политическое и военное руководство в Киеве, которое на тот момент принимало решения, лучше изучало историю прошлых войн, оно смогло бы извлечь соответствующие уроки и не углублять кризис, который вылился в тысячи жертв и дальнейшую конфронтацию.



А в 1971 г. проигранная война для Пакистана открывала дорогу к дальнейшей дезинтеграции – Белуджистан, Синд и Северо-западные провинции также имели этнолингвистические отличия от Пенджаба, и в некоторых из них уже происходили попытки сепаратизма.



Военное поражение Пакистана в войне с Индией и бенгальскими партизанами также заслуживает внимания, так как согласно наиболее распространенной версии военнопленными стали около 90 тысяч человек, представлявших не только вооруженные силы Пакистана, но и бенгальское гражданское население, которое выступало за сохранение единства страны и поддерживало военных. Это считается самым большим количеством военнопленных со времен Второй мировой войны.



Послевоенные разбирательства, такие как обвинения в осуществлении геноцида, выдвинутые со стороны руководства нового государства Бангладеш также относятся к политической части последствий, с которыми столкнулся Пакистан.



Еще один урок показывает, что участие Пакистана в двух прозападных военных блоках, таких как СЕАТО и СЕНТО, не спасло страну от разделения.



В России переосмысление данного конфликта необходимо по той причине, что раньше, как правило, он всегда анализировался и представлялся через призму марксизма-ленинизма и борьбу против угнетения трудящихся. Восстание бенгальцев рассматривалось с сочувствием, а методы Пакистана критиковались или осуждались. Но он не оценивался ни с позиции политического реализма и суверенитета, ни с точки зрения региональной геополитики, скорее, это делали в США, где были серьезно озабочены изменением карты этого региона.



Можно посмотреть на эту гражданскую войну с явным внешним вмешательством как на один из прототипов "цветных революций", которые охватили постсоветское пространство в 2000-х гг.



И, конечно же, глобальный контекст также имеет важное значение. Изменения, которые коснулись всего мира за прошедшие десятилетия помогают лучше понять войну 1971 г., осмыслить ее современными методами. Такие понятия как прокси-война и гибридная война вполне подойдут для определения роли Индии в этом конфликте и, как следствие, это даст пищу для размышлений – если все это применялось 50 лет назад, что мешает это делать сегодня с опорой на новые средства и технологии где-то в другом месте?



Если абстрагироваться от азиатского региона и перенестись в более знакомый контекст, сразу хочется задать подобный вопрос современным европейским политикам – помнят ли они уроки Второй мировой войны? Не приведет ли забвение истории к какой-то новой катастрофе? Может быть, она уже появилась на горизонте, и только жажда к власти и алчность (а также глупость) политиков мешает посмотреть в лицо реальности?