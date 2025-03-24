|В Самарканде блогер получил 10 суток ареста за купание в луже (видео)
13:26 26.03.2025
На фото. В Британии блогер установил в яме на дороге арт-объект, чтобы ремонтники ее заделали.
В Самарканде блогер сам залез в лужу и получил 10 суток ареста.
Узбекистан, 25 марта 2025 – АН Podrobno.uz. В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина плескается в луже прямо на проезжей части.
Однако, по всей видимости, дело было не только в забаве. Очевидно, что таким образом блогер призывал власти починить дороги.
В начале ролика он описывает яму, в которой образовалась лужа, и говорит о том, что может случиться с шинами автомобиля, если тот попадет туда.
В итоге на следующий день автору видео пришлось извиниться и пообещать, что больше такого не повторится.
Его осудили по административной статье и отправили за решетку на 10 суток.