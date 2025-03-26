В Кыргызстане запасы золота месторождения Кумтор выросли в 2 раза после дополнительной геологоразведки

13:58 26.03.2025

Запасы Кумтора пересмотрены после дополнительной геологоразведки, - Минприроды



26 марта 2025



Tazabek - После геологоразведки запасы месторождения Кумтор выросли на 147 тонн золота. Об этом сегодня, 26 марта, рассказал министр природных ресурсов Медер Машиев на брифинге в Бишкеке.



По словам Машиева, на сегодняшний день запасы месторождения Кумтор составляют 261 тонну золота.



"Запасы Кумтора составляли 127 тонн золота. В 2024 году была проведена дополнительная геологоразведка, и по ее итогам на заседании госкомиссии на баланс было поставлено дополнительно 147 тонн золота", - пояснил министр.