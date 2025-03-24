|Турция требует объяснений от Греции по поводу "дерзких" скандирований на военном параде (видео)
14:14 26.03.2025
Источники в МИД Турции называют инцидент неприемлемой попыткой подорвать турецко-греческие отношения.
Турция официально потребовала от Греции объяснений относительно "дерзких" лозунгов, выкрикиваемых некоторыми военнослужащими во время парада в Афинах, посвященного Национальному дню Греции.
Очевидцы сообщили, что во время парада, который традиционно является празднованием греческой независимости и национальной гордости, несколько курсантов скандировали лозунги, такие как "Кипр - греческий", а также другие оскорбительные высказывания в адрес Турции.
По данным источников в МИД Турции, знакомых с ситуацией, инцидент во вторник был расценен как неприемлемая попытка подорвать турецко-греческие отношения.
По сообщениям местных СМИ, Министерство обороны Греции отреагировало оперативно: командование Военно-морских сил начало дисциплинарное расследование инцидента, в ходе которого некоторые военнослужащие греческих вооруженных сил оскорбили Турцию и турок-киприотов, о чем свидетельствуют широко распространенные кадры.
Главная оппозиционная партия Греции, Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА), также осудила лозунги как неприемлемые и призвала провести тщательное расследование по данному вопросу.