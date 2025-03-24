Турция требует объяснений от Греции по поводу "дерзких" скандирований на военном параде (видео)

14:14 26.03.2025

Источники в МИД Турции называют инцидент неприемлемой попыткой подорвать турецко-греческие отношения.



Турция официально потребовала от Греции объяснений относительно "дерзких" лозунгов, выкрикиваемых некоторыми военнослужащими во время парада в Афинах, посвященного Национальному дню Греции.



Очевидцы сообщили, что во время парада, который традиционно является празднованием греческой независимости и национальной гордости, несколько курсантов скандировали лозунги, такие как "Кипр - греческий", а также другие оскорбительные высказывания в адрес Турции.



