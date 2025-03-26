Глубинное государство готовится включить "зеленый свет" наркотикам, - Валентин Катасонов

14:37 26.03.2025 Глубинное государство готовится включить "зеленый свет" наркотикам

Если раньше звучала уверенность в победе над наркотиками и наркомафией, то теперь преобладают ноты пессимизма



26.03.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



О том, какую угрозу наркотики несут человеку и человечеству, знает каждый. Попытки противостоять этой угрозе предпринимались человечеством на протяжении многих веков. Можно вспомнить, например, Законы Ману (II в. до н.э. – II в. н.э.), содержащие ряд ограничений на использование наркотиков. Ряд подобных ограничений вводился во времена правления Тамерлана (1336–1405 гг.). Британская Ост-Индская компания еще в XVII веке начала поставки большого количества индийского опиума в Китай. Это стало самой настоящей катастрофой для Поднебесной. Она пыталась защищаться от наркотической интервенции англичан. В 1792 году в Китае были изданы первые законы против опиума. В XIX наркотическая зараза стала проникать и в Европу, и в Новый Св ет. В 1845 году во Франции был принят первый закон, регулирующий производство, торговлю и потребление наркотических вещества. Аналогичные постановления против наркомании были приняты в некоторых штатах США. Подробно история законов против наркотиков изложена в статье: Сироткин П.Е. История развития уголовного законодательства о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Журнал "Научный лидер" выпуск № 16 (114), Май 2023.



Весь ХХ век также проходил под знаменем борьбы человечества с наркотиками: производством, торговлей, потреблением. Государствами было принято бесчисленное количество антинаркотических законов, учреждались специальные ведомства для борьбы с наркотической заразой, на эту борьбу выделялись немалые бюджетные средства. Одним словом, человечество объявило войну наркотикам и наркомафии (тем, кто производит и продает отраву).



В этой борьбе стали участвовать международные организации. В 1946 году была учреждена Комиссия ООН по наркотическим средствам (КНС) в составе Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС). Ее задача – оказывать ЭКОСОС содействие в надзоре за выполнением международных договоров о контроле над наркотиками. Под эгидой Организации Объединенных Наций были приняты три конвенции о контроле над наркотиками (в 1961, 1971 и 1988 годах). В настоящее время к ним присоединились фактически все страны. Это: Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными Протоколом 1972 года; Конвенция о психотропных веществах 1971 года; и Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. Для практической реализации упомянутой выше конвенции 1961 года в том же году был учрежден Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН). В 1997 году было учреждено Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП). Отдельными аспектами проблем наркотиков в ООН занимаются такие специализированные организации, как ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, ФАО и др.



Несмотря на усилия по борьбе с наркотиками, предпринимаемые государствами и международными организациями, тенденция усиления наркотизации человечества сохраняется. Согласно Всемирному докладу о наркотиках за 2023 год, опубликованному Управлением ООН по наркотикам и преступности, число людей, употребляющих наркотики, выросло с 240 млн в 2011 г. до 296 миллионов в 2021 г., т. е. на 23%. Количество расстройств, связанных с употреблением наркотиков, выросло за тот же период на 45% (число больных достигло 39,5 млн человек). Большинство независимых экспертов считают приведенные цифры существенно заниженными, но соглашаются с тем, что тенденции действительно негативные.



На рубеже XX – XXI вв. тональность тех, кто занимается вопросом наркотиков и наркотизации, стала заметно меняться. Если раньше звучала уверенность в победе над наркотиками и наркомафией, то теперь преобладают ноты пессимизма. В 2011 году была учреждена негосударственной международной организации "Глобальная комиссия по наркополитике" (The Global Commission on Drug Policy – GCDP), состоящей из очень респектабельных господ: Фернанду Энрике Кардозу (бывший президент Бразилии); Кофи Аннан (бывший Генеральный секретарь ООН, Гана); Джордж Шульц (бывший государственный секретарь США, член Совета по международным отношениям – СМО); Пол Волкер (бывший председатель Федеральной резервной системы США и Консультативного совета при президенте США по экономическому восстановлению, член СМО); Рут Дрейфус (бывший президент Швейцарии и министр внутренних дел); Сезар Гавирия (бывший президент Колумбии); Георгиос Папандреу (премьер-министр Греции) и др.



GCDP была с самого начала представлена как независимая консультативная организация при ООН. Свои рекомендации и предложения ООН она стала оформлять в виде докладов. И уже в 2011 году был подготовлен первый доклад. Он был насыщен цифрами, которые свидетельствовали о негативных тенденциях в сфере борьбы с наркотиками в мире. Так, употребление опиум-содержащих средств за десятилетие (с 1998 по 2008 год) возросло на 35%, кокаина – на 27% и марихуаны – на 8,5%. Доклад тогда имел очень сильный резонанс, поскольку в нем содержался жесткий вывод о том, что война с наркотиками проиграна. Из этого вытекал еще один вывод: надо разобраться в причинах этого проигрыша и внести коррективы в стратегию и тактику борьбы с наркотиками.



Вывод о проигрыше войны с наркотиками был повторен и в следующем докладе Глобальной комиссии, который был представлен в 2014 году. И в нем уже были сформулированы рекомендации по части корректировки политики государств и ООН в сфере наркотиков. Было предложено легализовать употребление и хранение всех наркотиков, кроме крэк-кокаина и дезоморфина, прекратить преследование мелких наркоторговцев, регулировать продажу наркотиков теми же механизмами, что и табачные изделия и алкогольные напитки.



Для многих подобные рекомендации прозвучали как гром среди ясного неба. Для многих, но не для всех. О возможности легализации наркотиков некоторые думали еще в прошлом столетии. Причем одни думали с надеждой. А другие со страхом. Одним из таких прозорливцев был английский писатель Олдос Хаксли, автор известного романа "О дивный новый мир" (1932 г.). Роман считается антиутопией. В ней описывается тоталитарное общество будущего, в котором элита управляет массами с помощью наркотика, называемого "сома". Граждане "дивного нового мира" никогда не бунтуют, спокойны и по-своему даже счастливы. Такое состояние достигается посредством регулярного потребления сомы – идеального наркотика, не дающего никаких побочных эффектов. В частности, не влияющего негативно на работоспособность человека. Единственный "негатив" – потребители сомы живут меньше. Но зато уход в мир иной сопровождается приятными галлюцинациями после предсмертного употребления чудо-препарата. Конечно, могут возникать какие-то неожиданные отклонения в поведении отдельных индивидуумов, даже регулярно потребляющих сому. Например, желание бунтовать. Но в этом случае против такого бунтовщика используется сверхмощное оружие: его лишают очередной порции сомы. И такой бунтовщик через некоторое время становится "шелковым".



О. Хаксли был приближен к лондонскому истеблишменту. Поэтому его роман следует воспринимать не как литературную фантазию, а как описание в художественной форме планов мировой элиты по созданию единого мирового правительства с единым мировым правительством. Наркотики в таком "дивном новом мире" должны стать основным инструментом государственного управления. Кстати, позднее в США О. Хаксли практически претворял идеи, которые были им изложены в романе. Я имею в виду его очень активное участие в реализации проекта "МК-Ультра" (МК-ULTRA). Это был проект ЦРУ США, запущенный в начале 1950-х годов в США и нацеленный на изменение сознания и поведения человека с помощью психотропных средств. Проект был экспериментальным. В него было вовлечено 44 учебных и исследовательских учреждений (университеты и колледжи), 15 научно-исследовательских, химических и фармацевтических компаний, 12 госпиталей и клиник и 3 тюремных заведения. Хаксли проводит эксперименты над самим собой, принимая мескалин и мечтая изобрести идеальный наркотик, подобный "соме". Но не сложилось…



Как бы там ни было, но проект "МК-Ультра" оказался очень важным. Это была подготовка к тому, что можно назвать "культурной революцией" в Америке. С середины 1960-х годов началась революция, нацеленная на массовую наркотизацию американской молодежи с помощью рока, группы Битлз и бесплатной раздачи на рок-концертах синтетического наркотика ЛСД.



Отношение О. Хаксли к наркотикам можно назвать когнитивным диссонансом. С одной стороны, он понимал, что наркотики – иллюзия счастья. С другой стороны, считал всеобщую наркотизацию человечества неизбежной. А потому посчитал бессмысленным противостоять такой наркотизации. И чтобы уйти от охватывавшего его страха, даже не дожидаясь такой всеобщей наркотизации, сам "подсел на иглу". В своих публикациях О. Хаксли проводил мысль, что рано или поздно произойдет легализация наркотиков. И даже активное насаждение их в обществе. Но полной свободы, даже иллюзорной, возникающей в состоянии "транса", не будет по той причине, что потребление наркотиков будет регулироваться властью. С учетом поведения человека, соблюдения им строгих правил "Большого брата". Бунтовщика лишают наркотика, а, следовательно, приговаривают к смерти.



О возможности, вероятности и даже неизбежности легализации наркотиков писали и говорили также другие авторы и политики. Можно вспомнить американца Джона Коулмана, автора нашумевшей книги "Комитет Трехсот" (первое издание – 1992 год). Вот фрагмент из его работы: "Война против наркотиков, которую якобы ведет администрация Буша, служит цели тотальной легализации всех видов и форм наркотиков. Эти наркотики – не только социальный порок, но полномасштабная попытка установить контроль над сознанием людей в Соединенных Штатах, или, как говорят об этом авторы "Заговора Водолея", "произвести в Соединенных Штатах радикальные изменения". Это принципиальная задача абсолютно тайного общества – Комитета 300".



Итак, американское государство только делает вид, что оно борется с наркотической заразой. На самом деле это имитация борьбы, а конечная цель – "тотальная легализация всех видов и форм наркотиков". Такой же имитацией борьбы занимаются и большинство других государств мира, поскольку они управляются "Комитетом 300".



А вот еще фрагмент работы Джона Коулмана на эту же тему: "Для олигархов и плутократов Комитета 300 наркотики решают две задачи: во-первых, они приносят колоссальные доходы, а во-вторых, в конечном счете, превращают большую часть народа в бездумных одурманенных наркотиками зомби, которыми будет легче управлять, чем людьми, не употребляющими "рекреационные" вещества. Наказание за мятеж против установления власти Единого мирового правительства будет включать в себя прекращение снабжения героином, кокаином и марихуаной, и будет потенциальным сдерживающим фактором, учитывая, что, по оценке "Всемирной организации здравоохранения" (ВОЗ), существует около 55 миллионов человек с сильной наркотической зависимостью от героина, кокаина и марихуаны (данные за 2006 год). Для того чтобы создать монопольную систему регулирования потока наркотиков, необходимо их легализовать".



В приведенном выше отрывке обозначены две основные цели политики Комитета 300 по наркотизации человечества. На первый взгляд, эти цели не очень совместимы. Некоторые эксперты, сомневающиеся в возможности масштабной легализации наркотиков, задают вопрос: "А как же тогда будет финансироваться "Комитет 300" (или глубинное государство)?"



Действительно, сегодняшняя наркомафия (преемница Британской Ост-Индской компании) является одним из главных источников пополнения секретной казны ("общака") глубинного государства. Секретность казны глубинного государства предполагает и секретность ее источников. Это так. Но, во-первых, у глубинного государства есть и другие источники финансирования. Прежде всего, бюджет Пентагона. Я об этом писал неоднократно. Во-вторых, не вечно же глубинному государству быть секретным. Рано или поздно оно должно себя явить миру. И все чаще мы видим отдельные фрагменты этого глубинного государства, выходящие на поверхность. А уж ежели глубинное государство полностью выйдет из своего укрытия, тогда и наркобизнесу можно стать абсолютно "прозрачным". И тогда производители и торговцы наркотиков как послушные мировому правительству будут исправно платить налоговую дань в его казну.



Джон Коулман в своей книге приводит выдержку одного из сверхсекретных документов "Римского клуба", в котором разъясняется, как мировое правительство планирует использовать наркотики для управления человечеством: "…будучи неудовлетворенными христианством и при широком распространении безработицы, те, кто будут оставаться без работы в течение пяти и более лет, отвернутся от Церкви и будут искать утешения в наркотиках. Именно тогда должен быть установлен полный контроль над торговлей наркотиками, чтобы подвластные нам правительства всех стран имели монополию, которой мы будем управлять через снабжение рынка… Наркотические бары позаботятся о непокорных и несогласных – потенциальные революционеры будут превращены в безвредных и безвольных наркоманов…".



Сегодня на светофоре, регулирующем режим наркотиков, красный свет сменился на желтый. А в ближайшее время может загореться зеленый. Первые шаги в направлении легализации наркотиков уже делаются рядом государств. Осторожные резолюции в пользу такой легализации принимает и ООН. Но об этом как-нибудь в другой раз. Источник - Фонд стратегической культуры

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