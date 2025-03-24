Росатом и Узатом обсуждают создание АЭС большой мощности в Узбекистане

15:04 26.03.2025

Стороны также оценили прогресс в реализации проекта атомной станции малой мощности.



ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Агентство по атомной энергии Узбекистана "Узатом" и госкорпорация "Росатом" рассмотрели перспективы строительства атомной станции большой мощности, анализ вариантов ее размещения и другие технико-стратегические аспекты, сообщает пресс-служба Узатома.



Возможность реализации проекта обсудили первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Андрей Петров и глава Узатома Азим Ахмедхаджаев в ходе заседания оперативного штаба в Ташкенте.



Стороны также оценили прогресс в создании атомной станции малой мощности (АСММ) в Узбекистане.



