|Росатом и Узатом обсуждают создание АЭС большой мощности в Узбекистане
15:04 26.03.2025
Стороны также оценили прогресс в реализации проекта атомной станции малой мощности.
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Агентство по атомной энергии Узбекистана "Узатом" и госкорпорация "Росатом" рассмотрели перспективы строительства атомной станции большой мощности, анализ вариантов ее размещения и другие технико-стратегические аспекты, сообщает пресс-служба Узатома.
Возможность реализации проекта обсудили первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Андрей Петров и глава Узатома Азим Ахмедхаджаев в ходе заседания оперативного штаба в Ташкенте.
Стороны также оценили прогресс в создании атомной станции малой мощности (АСММ) в Узбекистане.
Статус проекта
Сооружение малой АЭС пока находится на стадии проектирования - проводятся инженерные изыскания, рабочие встречи, подготавливаются необходимые документы.
Кроме того, на месте строительства постоянно изучают природную среду, включая сейсмомониторинг, аэрометеорологические, гидрогеологические и гидрологические исследования.
В рамках проекта могут привлечь международных производителей из Азии и Европы, что, как ожидается, повысит инновационность малой АЭС.
Кто будет поставлять ядерное топливо?
Обеспечивать АСММ топливом будет сам Узбекистан. Использование местного сырья позволит в перспективе снизить стоимость электроэнергии, вырабатываемой на малой АЭС.
"Узбекистан, являясь одним из мировых лидеров по добыче и продаже природного урана, обладает значительным потенциалом для обеспечения топливом будущей станции", - отмечалось в ходе заседания.
Подготовка кадров
Узбекистан и Россия создали уникальную инфраструктуру для обучения специалистов малой АЭС.
Например, в Ташкентском филиале "НИЯУ" МИФИ уже обучается порядка 300 студентов. Кроме того, узбекские специалисты могут стажироваться на строящихся атомных станциях, таких как АЭС "Руппур" в Бангладеш.
На строящейся в Узбекистане АСММ откроют учебно-тренировочный центр с тренажерами, где персонал пройдет обучение с учетом требований самой станции.
Напомним, в мае 2024 года в Ташкенте подписали первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности. В Джизакской области Узбекистана возведут атомную электростанцию по российскому проекту мощностью 330 МВт, состоящую из шести реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Генеральным подрядчиком является Росатом. В сентябре прошлого года был подписан протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции.