К 80-летию Победы. Ташмамат Джумабаев из Кыргызстана стал героем СССР в 19 лет

15:53 26.03.2025

80-летие Победы в Великой Отечественной войне



В 2025 году отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Путин заявил, что мероприятия в честь этой даты сейчас имеют для России смысловое значение. В Кыргызстане также готовятся отметить юбилей. Обо всех событиях, посвященных великой дате читайте в материалах Sputnik Кыргызстан.



Ташмамат Джумабаев из Кыргызстана стал героем СССР в 19 лет



26.03.2025



К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Sputnik публикует материалы о бойцах из Кыргызстана, ставших Героями Советского Союза.



Майор Ташмамат Джумабаев



Родился 24 августа 1924 года в Оше в семье рабочего. Получив неполное среднее образование, работал слесарем на шелкокомбинате.



В армию был призван в октябре 1942 года. Попал на Центральный фронт, который стоял под Курском. Джумабаева направили на курсы командиров стрелкового отделения, после окончания которых в марте 1943-го он отбыл в действующую армию. К октябрю кыргызстанец уже командовал отделением 685-го полка 193-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта.



Отличился во время битвы за Днепр: 15 октября 1943 года, несмотря на массированный вражеский огонь, сержант Джумабаев со своим отделением первым переправился через реку в районе поселка Лоев Белорусской ССР и захватил плацдарм на западном берегу. Противник предпринял несколько контратак, но все они были успешно отбиты, что позволило удержать плацдарм.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования, проявленные при этом мужество и героизм Ташмамату Джумабаеву присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". В разные годы также был награжден орденом Отечественной войны I степени и несколькими медалями.



В 1945 году кыргызстанец окончил Харьковское артиллерийское училище, а в 1964-м - Ташкентское общевойсковое училище. 1971 году был уволен в запас в звании майора.



Последние годы жизни работал в управлении Памирского автомобильного треста в Оше. Воспитал семерых детей. Умер 9 января 1995 года.



На Аллее героев в Оше установлен бюст Джумабаева, его именем названа одна из улиц города, а на фасаде дома № 35а на улице Исанова установлена мемориальная доска.



Материал подготовлен на основе открытых данных, информации Генерального штаба Вооруженных сил КР и сайта "Герои страны" https://warheroes.ru/