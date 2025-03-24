Россия призывает все ответственные правительства осудить нападения на российских журналистов

19:52 26.03.2025

Москва расценит как сознательное потакание киевскому режиму замалчивание международными организациями "кровавой охоты" ВСУ на российских журналистов.



Об этом заявила Мария Захарова, комментируя теракт ВСУ в отношении съемочной группы Первого канала.



Россия призывает все ответственные правительства и профессиональное сообщество осудить нападения киевского режима на российских журналистов, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.



