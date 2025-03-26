|МИД Казахстана прокомментировал атаку дронов на КТК
21:34 26.03.2025
Атаку дронов на КТК прокомментировали в МИД Казахстана
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
26 марта 2025
Вице-министр иностранных дел Алибек Куантыров прокомментировал ситуацию с атакой дронов на станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает корреспондент Tengrinews.kz.
24 марта на станцию "Кропоткинская" была совершена атака беспилотниками, предположительно украинскими.
"Сейчас мы на связи с украинской стороной, сейчас ведутся переговоры. Украинская сторона в курсе. С ними ведутся переговоры", - сказал Куантыров в кулуарах Мажилиса.
Напомним, на крупнейшую нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае РФ была совершена атака беспилотниками. Это случилось 24 марта около двух часов ночи. В Министерстве энергетики сообщили, что КТК продолжает прием казахстанской нефти.
Ранее НПС "Кропоткинская" подверглась атаке беспилотниками 17 февраля. Тогда станция была выведена из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.