МИД Казахстана прокомментировал атаку дронов на КТК

21:34 26.03.2025

Атаку дронов на КТК прокомментировали в МИД Казахстана



Азамат Сыздыкбаев

Корреспондент

26 марта 2025



Вице-министр иностранных дел Алибек Куантыров прокомментировал ситуацию с атакой дронов на станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает корреспондент Tengrinews.kz.



24 марта на станцию "Кропоткинская" была совершена атака беспилотниками, предположительно украинскими.



"Сейчас мы на связи с украинской стороной, сейчас ведутся переговоры. Украинская сторона в курсе. С ними ведутся переговоры", - сказал Куантыров в кулуарах Мажилиса.



Напомним, на крупнейшую нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае РФ была совершена атака беспилотниками. Это случилось 24 марта около двух часов ночи. В Министерстве энергетики сообщили, что КТК продолжает прием казахстанской нефти.



Ранее НПС "Кропоткинская" подверглась атаке беспилотниками 17 февраля. Тогда станция была выведена из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.