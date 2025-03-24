Глава евросоюзной дипломатии Кая Каллас совершит вояж по маршруту Ашхабад-Ташкент-Алматы

22:16 26.03.2025

Глава европейской дипломатии Кая Каллас посетит Узбекистан 27 марта



Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас [бывший премьер Эстонии] будет председательствовать на 20-й министерской встрече ЕС - Центральная Азия 27 марта в Ашхабаде, а затем посетит Ташкент, где встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.



