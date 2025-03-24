 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 26.03.2025
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Глава евросоюзной дипломатии Кая Каллас совершит вояж по маршруту Ашхабад-Ташкент-Алматы
22:16 26.03.2025

Глава европейской дипломатии Кая Каллас посетит Узбекистан 27 марта

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас [бывший премьер Эстонии] будет председательствовать на 20-й министерской встрече ЕС - Центральная Азия 27 марта в Ашхабаде, а затем посетит Ташкент, где встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.



Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас будет председательствовать на 20-й министерской встрече ЕС - Центральная Азия, которая состоится 27 марта в Ашхабаде (Туркменистан) при участии Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Делегации ЕС в Узбекистане.

На встрече обсудят подготовку к первому саммиту ЕС - Центральная Азия, который пройдет в Самарканде 3−4 апреля.

Кроме того, на повестке дня - обсуждение широкого круга вопросов: региональные последствия войны России против Украины, транспортная и цифровая взаимосвязанность, критически важные полезные ископаемые, энергетика и водные ресурсы, торговля, контакты между народами, образование и исследования, говорится в сообщении.

Перед министерской встречей Кая Каллас проведет двусторонние встречи с министрами иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, а также с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Затем глава евродипломатии отправится в Ташкент, где встретится с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Далее Кая Каллас отправится в Алматы, где в пятницу, 28 марта, встретится с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. Кроме того, состоится ее двусторонняя встреча с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Источник - Газета.uz
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