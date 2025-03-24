ГКНБ Кыргызстана задержал члена ОПГ по прозвищу "Иисус", ведется следствие...

23:26 26.03.2025

ГКНБ задержал члена ОПГ по прозвищу "Иисус" и его подельников



"Сводка" (АКИpress) – Задержаны подозреваемые в создании и участии в организованной преступной группе, сообщили 25 марта в пресс-службе ГКНБ.



По версии следствия, состоящий на учете МВД как член ОПГ Камчы Кольбаева, М.Б.М., известный по прозвищу "Иисус", вместе с К.У. и М.С.М. долгое время преследовали предпринимателей. Угрозами "Иисус" заставил переоформить на своих близких имущество стоимостью 170 тыс. сомов.



Ведется следствие.



