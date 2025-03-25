ВС РФ формируют северную дугу охвата Купянска за Осколом – итоговая сводка Readovka за 26 марта

00:05 27.03.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 26 марта в разрезе СВО. Русские войска начали наступление на запад в северных предместьях Купянска. Зеленский выразил заинтересованность в скорейшем достижении окончательного мирного соглашения с РФ, у незалежной заканчиваются деньги.



Момент настал



