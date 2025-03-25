 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ВС РФ формируют северную дугу охвата Купянска за Осколом – итоговая сводка Readovka за 26 марта
00:05 27.03.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 26 марта в разрезе СВО. Русские войска начали наступление на запад в северных предместьях Купянска. Зеленский выразил заинтересованность в скорейшем достижении окончательного мирного соглашения с РФ, у незалежной заканчиваются деньги.

Момент настал



ВС РФ на плацдарме за рекой Оскол севернее Купянска в очередной раз сумели обвести украинское командование вокруг пальца. Они на дистанции в 5 км от северных окраин города начали движение на запад и вплотную подошли к селу Малая Шапковка. Маневр стал возможным благодаря тому, что последнее время все внимание войск противника было приковано к сектору севернее пгт Двуречная. ВСУ при всех своих ограниченных возможностях пытались всеми помешать соединению плацдармов ВС РФ у Двуречной и у села Тополи. Мотивы неприятеля очевидны, появление единого полноценного фронта русских войск за Осколом угрожает как группировке ВСУ "Харьков", так и Купянску. Противник сосредоточился на обороне сел Красное Первое и Каменка. Но наши подразделения решили начать действовать против Купянска без формального соединения плацдармов в единую полосу наступления вглубь обороны ВСУ протяженностью почти 40 км.

План ВС РФ пока неочевиден и, скорее всего, предполагает гибкость. Но на данный момент можно говорить о том, что русские войска заинтересованы в овладении Малой Шапковкой для последующей атаки на Кондрашовку и Тищенковку. Банковая в этих процессах севернее Купянска видит для себя серьезную угрозу. Она вынудила командование ВСУ выделить подразделения 15-й бригады НГУ из района Покровска и перебросить их к Моначиновке для усиления обороны сектора. Не будет лишним отметить, что незалежная систематически усиливает группировку, противостоящую нашим войскам на обоих плацдармах. Украине не удалось добиться значимых результатов, кроме того, что скорость развития событий была замедлена. Однако инициатива остается в руках ВС РФ, и, несмотря на то, что ВСУ пока умудряются не допустить стремительной деградации своего положения, стабилизировать ситуацию противник по-прежнему не может.

"На одной сечке не навоюешь"

Зеленский сделал заявление, в котором выразил необходимость быстрее заключить окончательное мирное соглашение с Россией.

"Окно возможностей очень короткое между моментом, когда у нас будет прекращение огня, и моментом, когда мы достигнем соглашения о прекращении войны. Это должен быть очень короткий период. Месяц, два, три, и все. После этого это будет вопрос морального духа в армии", – сказал он.

Звучит так, будто бы Зеленский искренне пожелал мира и прекращения кровопролития. Однако украинский президент надеется на быстрое развитие мирного процесса лишь по ряду очень щепетильных для него причин.

"Если будет прекращение огня, какая-то пауза, как долго армия сможет продержаться? [...] Но им нужен отдых, ротация, резервы, зарплаты. Это реальная проблема, я думаю, потому что армия всегда была меньше, чем сейчас. А когда армия в три раза больше, чем была, то ее нужно финансировать. Бюджета Украины не хватит", – сказал Зеленский.

ВСУ и так покидает огромное количество дезертиров, за январь показатель перевалил за 18 тыс военнослужащих. И из украинской армии бегут не в последнюю очередь от того, что офицеры обирают солдат. Что же случится тогда, когда финансовая ситуация ударит по войскам незалежной еще сильнее? Это, прежде всего, может сказаться на продовольственном аспекте, ведь еще в 2024 году список продуктовых наименований по программе госзакупок для ВСУ был резко сокращен в целях экономии. Весомая часть военных бунтов в истории происходила как раз по причине недостаточного финансирования армии или дурного продовольственного обеспечения. А в условиях долгого и неудачного конфликта кратно повышается вероятность мятежа. Зеленский отлично отдает себе отчет в том, что конец его может прийти через пустой солдатский карман или желудок. Вот он и спешит.

Вчера, 25 марта, главным событием дня стали успешные действия ВС РФ в Торецке, где прорвавшиеся в центр города украинские штурмовые подразделения находятся на грани окружения.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743023100


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