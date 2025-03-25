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Кыргызстан. Старейшины города Таш-Кумыр разделились на две группы. Мирить их приехал полномочный представитель президентаКыргызстан. Старейшины города Таш-Кумыр разделились на две группы. Мирить их приехал полномочный представитель президента
00:48 27.03.2025

Старейшины города Таш-Кумыр разделились на две группы - их пригласили на сцену и призвали к миру

Turmush - В городе Таш-Кумыре старейшины разделились на две группы, их решили примирить на встрече с полномочным представителем президента в Жалал-Абадской области.

Встреча с населением города Таш-Кумыр прошла 26 марта 2025 года. Горожане подняли проблемы чистой воды, вывоза и утилизации отходов, оставшихся на заводе "Кристалл". Также было озвучено, что в городе старейшины разделились на две группы, и прозвучала просьба к полномочному представителю вмешаться и поставить точку в этом вопросе.

Житель города Анарбек Кудаяров рассказал, что для примирения разделившихся старейшин он обращался даже к областному Совету старейшин, не смог объединить и мэр города Таш-Кумыр. "Споры старейшин никак не заканчиваются. Дошел до полномочного представителя, чтобы он поставил точку в вопросе признания одного из двух Советов старейшин. Приезжал и председатель областного Совета старейшин. У одной группы есть документы, у другой - никаких документов нет. Прошу вас, примите двух старейшин вместе с представителем областного Совета старейшин хотя бы на полчаса", - обратился он с просьбой.

Мэр города Келсинбек Бектемиров сообщил, что неоднократно приглашал обе стороны и пытался их примирить, но, если одна группа приходила, то другая не являлась, из-за чего процесс затягивался.

По его словам, чтобы поставить точку в спорах и выяснить законность, в 2023 году он обратился в городскую прокуратуру. Выяснилось, что обе группы прошли регистрацию в областном управлении юстиции.

По итогам встречи полномочный представитель президента сказал: "Мы, молодые, равняемся на вас, старейшин. Нехорошо, когда старейшины, на которых мы должны брать пример, разделены. В исламе есть слова: "Люди не должны быть в ссоре более трех дней". Призываю вас двоих примириться перед народом. Оставьте личные обиды позади и вместе помогайте развитию города". Он вызвал обоих старейшин на сцену, и они дали благословение народу", - сказал он.

Как стало известно, в областном управлении юстиции в 2023 году была зарегистрирована общественная организация "Таш-Кумырский городской совет ветеранов войны, вооруженных сил, правоохранительных органов, тружеников тыла и ветеранов труда" под председательством Жоробека Шералиева. Совет ветеранов Таш-Кумыра был зарегистрирован в 2021 году под председательством Жаныша Багышбекова. Именно из-за этих двух объединений старейшины города разделились на две группы.

На встрече старейшины критиковали мэра, указывая, что одна часть города получает внимание, а другая остается без него. После их критики были озвучены вопросы об их взаимных обидах и неспособности договориться, что и привело к спорам.

В базе данных Министерства юстиции есть общественное объединение "Таш-Кумырский городской Совет ветеранов войны и правоохранительных органов, тружеников тыла и ветеранов труда", руководителем которого указан Шералиев Жоробек Жолубекович. Есть общественное объединение "Таш-Комур ардагерлер кенеши", где руководителем указан Багышбеков Жаныбек Кочкорбаевич.

Источник - Turmush
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