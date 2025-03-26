В Узбекистане уличное освещение переведут на солнечные батареи

00:57 27.03.2025

26 марта 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Президент поручил сократить расходы электроэнергии на уличное освещение. Ежегодно на эти цели уходит 200 миллионов киловатт-часов, но переход на фонари с солнечными батареями позволит уменьшить потребление вдвое.



Об этом говорилось сегодня на совещании по вопросам энергосбережения. Чтобы снизить нагрузку на энергосистему, в ближайшие годы также будут реализованы другие масштабные меры.



Например, замена устаревшего оборудования на промышленных предприятиях позволит сэкономить 385 миллионов киловатт-часов электроэнергии и 50 миллионов кубометров газа.



Строительство 300 малых солнечных электростанций обеспечит экономию 45 миллионов кубометров газа.



