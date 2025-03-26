|В Узбекистане уличное освещение переведут на солнечные батареи
00:57 27.03.2025
26 марта 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Президент поручил сократить расходы электроэнергии на уличное освещение. Ежегодно на эти цели уходит 200 миллионов киловатт-часов, но переход на фонари с солнечными батареями позволит уменьшить потребление вдвое.
Об этом говорилось сегодня на совещании по вопросам энергосбережения. Чтобы снизить нагрузку на энергосистему, в ближайшие годы также будут реализованы другие масштабные меры.
Например, замена устаревшего оборудования на промышленных предприятиях позволит сэкономить 385 миллионов киловатт-часов электроэнергии и 50 миллионов кубометров газа.
Строительство 300 малых солнечных электростанций обеспечит экономию 45 миллионов кубометров газа.
Создание тысячи микро-ГЭС на каналах и ручьях даст дополнительно 175 миллионов киловатт-часов электроэнергии.
В этом году Узбекистан планирует сэкономить 1,1 миллиарда кубометров газа и 2,6 миллиарда киловатт-часов электричества.
Также правительство внедрит жесткий контроль за энергоэффективностью на крупных предприятиях, а для густонаселенной Ферганской долины разработают особый подход к энергоснабжению. Предусматривается, что в дальнейшем этот опыт будет поэтапно распространен на другие регионы страны.
Помимо этого, власти намерены активно продвигать культуру энергосбережения среди населения – от использования солнечных панелей до разумного расхода электроэнергии и газа в быту.