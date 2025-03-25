Китай призвал США не проецировать свою гегемонистскую логику на Китай

01:00 27.03.2025

Пекин, 26 марта /Синьхуа/ -- Китай призвал США не проецировать свою гегемонистскую логику на Китай и не рассматривать китайско-американские отношения через призму устаревшего менталитета холодной войны, заявил в среду в Пекине официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на пресс-конференции.



Отвечая на вопрос представителя СМИ об американском докладе, в котором утверждается, что Китай является главной военной и киберугрозой для США, Го Цзякунь заявил, что американская сторона из года в год выпускает эти безответственные и предвзятые доклады, распространяя нарратив о "китайской угрозе" и разжигая конкуренцию между крупными странами лишь в качестве предлога для сдерживания Китая и оказания на него давления, а также для сохранения собственной гегемонии.



"Развитие Китая основано на четкой исторической логике и мощной внутренней движущей силе. Наши цели прозрачны и ясны. Они заключаются лишь в том, чтобы обеспечить народу достойную и счастливую жизнь, а также внести больший вклад в развитие мира. У нас нет намерений превзойти или заменить какую-либо страну", - отметил Го Цзякунь.



Он заявил, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, добавив, что китайская сторона остается непоколебимой в своей решимости противостоять так называемой "независимости Тайваня", защищать национальный суверенитет и территориальную целостность, и что никто не должен недооценивать ее решимость или оценивать ее неправильно.



"Мы призываем США не проецировать свою гегемонистскую логику на Китай и не рассматривать китайско-американские отношения в духе устаревшего менталитета холодной войны, а также не сдерживать и не подавлять Китай под предлогом стратегического соперничества", - сказал Го Цзякунь.



Он добавил, что США должны прекратить любые формы попустительства и поддержки деятельности сепаратистских сил, выступающих за так называемую "независимость Тайваня", а также перестать раздувать нарратив о "китайской угрозе". Вместо этого они должны предпринять конкретные действия для содействия стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений.