Монголия ждет метро. Первая линия в Улан-Баторе будет иметь длину 19,4 км с 15 станциями

01:21 27.03.2025

Улан-Батор, 26 марта 2025 г. /МОНЦАМЭ/. Хурал представителей граждан столицы Монголии провел свою пятую внеочередную сессию и обсудил пересмотренное технико-экономическое обоснование проекта метрополитена Улан-Батора. Большинство представителей проголосовали за пересмотренное технико-экономическое обоснование проекта и согласились представить проект резолюции правительству.



Член Народного представительного хурала и координатор проектов и программ по интенсификации финансов, экономики и развития столицы Л. Хосбаяр отметил: "Вопрос строительства метро в Улан-Баторе был впервые поднят в 2011 году, и правительство приняло Постановление № 411. В результате отбор на международные консалтинговые услуги по управлению проектом был организован в два этапа, и ведущий консорциум в составе корейских компаний "Dohwa Engineering", "Korea Railroad", "Soosung Engineering" и "Korea National Railway" выиграл тендер, а контракт был подписан 5 июля 2025 года". [В тендере участвовали компании из России, Китая и Индии].



"Первая линия метро, ​​как планируется, будет иметь длину 19,4 км, с 15 станциями и одним депо, вдоль проспекта Энхтайван от Толгойта до Амгалана. Из них 19,4 км, 14 станций будут подземными, а одна станция будет наземной. Поскольку первая линия метро в основном подземная, тоннели и станции будут построены открытым способом, что включает в себя рытье траншеи, строительство станции, а затем ее обратное засыпку. Проходческая машина будет установлена ​​на глубине 10-25 метров. Стоимость проекта метро оценивается в 2,4 миллиарда долларов США, как одобрено профессиональными организациями. 97,7 процента бюджета будет потрачено на строительные работы, а оставшаяся сумма будет использована на другие работы, такие как надзор за клиентами и приобретение земли. Для финансирования проекта 15 процентов будет профинансировано из бюджета столицы, а 85 процентов будет привлечено из внешних источников. Мы проводим обсуждения и встречи для привлечения инвестиций", - сказал координатор. Хосбаяр.



Проект метрополитена Улан-Батора будет реализован в соответствии с 28 национальными стандартами, 56 международными стандартами, обеспечивая при этом координацию соответствующих законов и нормативных актов Монголии.