NYT: снятие ограничений с Россельхозбанка может привести к краху режима санкций

01:44 27.03.2025

The New York Times

США



Россия и Украина обязались прекратить огонь на Черном море. Что это значит?

NYT: снятие ограничений с Россельхозбанка может привести к краху режима санкций



Снятие ограничений с Россельхозбанка, которое Москва назвала одним из главных условий для введения моратория на атаки по энергообъектам, может стать больным ударом для Запада, пишет NYT. Авторы отмечают: под угрозой окажется весь режим санкций против России.



Мее Констан



Обязательства по прекращению атак и обеспечению безопасного судоходства в Черном море имеют множество оговорок, и неясно, будут ли они соблюдаться в принципе.



Россия и Украина обязались прекратить боевые действия в Черном море, однако остается неясным, вступит ли соглашение в силу в ближайшее время - и вступит ли вообще.



Россия выдвинула важное условие: она намерена перейти к выполнению соглашения не раньше, чем будет снят ряд ограничений на экспорт ее сельскохозяйственной продукции. Эти карательные меры были введены совместно США и Европейским союзом, и их снятие станет трудоемким процессом.



Кроме того, Киев и Москва могут трактовать соглашение, заключенное при посредничестве США и обнародованное во вторник, каждый по-своему. Россия рассматривает его как способ вернуться к условиям "зерновой сделки", подписанной в 2022 году при поддержке ООН и дававшей ей определенный контроль над коммерческим судоходством в регионе. Киев же заявил, что не позволит российскому флоту передислоцироваться обратно в западную часть Черного моря, где пролегают основные экспортные маршруты Украины.



В среду назревшее между странами недоверие выплеснулось наружу, когда стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Украина сообщила об ударе по портовому городу Николаев, тогда как Москва заявила, что сбила над Черным морем два украинских беспилотника.



Выдвинутые Россией условия доказывают, что она не спешит заканчивать конфликт. Москва полна решимости выбить себе как можно больше уступок, воспользовавшись благосклонностью администрации в Белом доме и превосходством на поле боя.



Каковы условия России?



Кремль заявил, что не будет выполнять соглашение о прекращении огня в Черном море, если ее государственный Россельхозбанк и другие финансовые учреждения, участвующие в торговле продовольствием и удобрениями, не будут подключены назад к международной платежной системе под названием SWIFT.



Однако ее штаб-квартира находится в Бельгии, а это означает, что США придется надавить на европейские надзорные органы, чтобы они дали согласие. Белый дом пообещал, что поможет России "восстановить доступ на мировой рынок экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений".



Москва также потребовала, чтобы западные фирмы возобновили поставки в Россию сельскохозяйственного оборудования и сняли санкции с компаний, судов и страховщиков, занятых торговлей продуктами питания и удобрениями.



Россия утверждает, что выручка от экспорта зерна и удобрений достигла в 2023 году 45 миллиардов долларов. Даже во время конфликта Россия поставляла за рубеж рекордные объемы зерна и удобрений, заметил директор российской консультационной компании "Совэкон" Андрей Сизов.



Если санкции с российского государственного банка будут сняты, Кремль сможет проводить через него и другие сделки, подчеркнул специалист по России из Центра анализа европейской политики Александр Коляндр.



"Как только у вас появится банк, на который не распространяются санкции, вы сможете использовать его для чего угодно", - объяснил Коляндр. "Это может стать „фомкой" для взлома всего санкционного режима", - добавил он, отметив при этом, что контролировать всего один банк "гораздо проще".



Какова позиция Украины?



Киев пообещал соблюдать прекращение огня в Черном море, но по-прежнему скептически относится к намерениям Москвы.



Владимир Зеленский заявил во вторник, что требование России снять санкции показало, что она "уже пытается исказить суть соглашения".



Зеленский также назвал взятое США обязательство поддержать российский сельскохозяйственный экспорт "сдачей позиций и ослаблением санкций".



Учитывая требования России и то, насколько по-разному стороны трактуют достигнутое соглашение, остается неясным, чтó конкретно выиграет Украина. Эксперты отмечают, что Белый дом не уточнил, защитит ли соглашение украинские порты от российских атак и позволит ли оно вновь открыть гавани Николаева и Херсона - эти два требования Украина выдвигала в ходе переговоров.



Киев также не горит желанием возвращаться к сделке 2022 года, которую хочет возродить Россия. По нему Украина экспортировала зерно через согласованный черноморский коридор, а Россия могла проверять все коммерческие суда на предмет тайной перевозки оружия.



Глава Черноморского института стратегических исследований Андрей Клименко заявил, что проверки настолько тормозили экспорт, что маршрут сделался нерентабельным.



Когда Россия вышла из соглашения, Украина "прорубила" себе отдельный судоходный коридор, выдавив российский флот из западных районов Черного моря. В результате объемы экспорта по морю почти вернулись на уровень, который был до начала боевых действий.



Чего ждать дальше?



На прошлой неделе в телефонной беседе с президентом Трампом российский лидер Владимир Путин согласился на 30-дневное прекращение ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Киев сперва ратовал за полное и немедленное прекращение огня, однако в конце концов поступил так же. Таким образом, страны подтвердили готовность соблюдать тридцатидневный мораторий на атаки по энергообъектам.



Во вторник Кремль перечислил их. В этот список вошли нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и хранилища, атомные электростанции, плотины гидроэлектростанций и инфраструктура для передачи энергии. Кремль также заявил, что с российской стороны мораторий вступил в силу 18 марта - в день телефонного разговора между Трампом и Путиным.



С тех пор обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в атаках на электросети. Пример с прекращением ударов по энергетической инфраструктуре показывает, как ловко Москва произвела впечатление того, что готова к переговорам, не пойдя при этом на серьезные уступки.



Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил во вторник, что для эффективной реализации достигнутых соглашений о прекращении огня по энергетике и в Черном море потребуются "дополнительные технические консультации".