Русские бойцы в Курской области подняли сбитый оккупантами православный крест

02:00 27.03.2025

Сильные кадры с освобожденной Курской земли



Нацисты пытались сломать православный крест, но не смогли.



Вернув русскую землю наши бойцы первым делом воздвигли погнутый крест, освятив родную землю.



Видео широко разлетается в англоязычном Твиттере, там тысячи комментариев, лайков и репостов.



