Politico: эстонскую даму Каю Каллас критикуют в ЕС из-за резких высказываний в сторону России

02:05 27.03.2025

Каю Каллас критикуют в ЕС из-за резких высказываний в сторону РФ, пишет Politico.



Сообщается, что особенно позицией главы евродипломатии недовольны Италия и Испания, которые не считают Россию "неминуемой угрозой" для ЕС.



