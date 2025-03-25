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Politico: эстонскую даму Каю Каллас критикуют в ЕС из-за резких высказываний в сторону России
02:05 27.03.2025

Каю Каллас критикуют в ЕС из-за резких высказываний в сторону РФ, пишет Politico.

Сообщается, что особенно позицией главы евродипломатии недовольны Италия и Испания, которые не считают Россию "неминуемой угрозой" для ЕС.



Специально для RT

Игорь Мальцев, российский писатель, публицист, журналист, автор Telegram-канала @fuckyouthatswhy

То, что мы сейчас наблюдаем в Европе, - это типичный "замах на рубль - удар на копейку", как говорит великий русский народ. Хотя он же предупреждает нас про опасность шапкозакидательства. Враг хитер, спесив - и, что самое опасное, глуп.

Мы ведь слышим и читаем: небывалый с 1945 года рост милитаристской пропаганды и политической риторики, где вообще-то мы и есть ее цель и обозначены главным противником. Эта риторика тщательно замешивается на демагогии по поводу "помощи Украине до конца", хотя конец все ближе и явственней.

Самым рьяным сторонником продолжения войны нынешней и развязывания войны грядущей оказалась верхушка ЕС в Брюсселе. Инициатив и заявлений такое множество каждый день, что уже не очень понятно, чего они хотят: добить последнего украинца или въехать на Красную площадь на белом Leopard. Но одна линия очень четкая: им очень хочется денег для благодарного ВПК. Но в этот момент величие замыслов внезапно сталкивается с качеством брюссельской бюрократии, призванной из захолустных уголков Европы.

Тут эстонская дама Каллас, которую отличает невероятная ненависть к русским, замешанная на хуторской спеси, плюс дурное образование, объявила из своего кабинета министра иностранных дел ЕС новый "пакет помощи" Украине - аж на €40 млрд. Так как мадам Каллас на своем месте полностью изолировала себя от дипломатов со стажем, а также от местных экспертов, ей было невдомек, что вообще-то многие страны-участницы находятся в состоянии острого бюджетного кризиса и даже локомотиву европейской промышленности - Германии - приходится нарушать собственную Конституцию в части "государственного долга". Да и успехи русского оружия резко понизили популярность идеи "победим Россию на поле боя Украины".

В итоге одна за другой евространы покрутили пальцем у виска, когда услышали про €40 млрд. Тогда Каллас резко понизила уровень хотелок и заговорила про €5 млрд. Но и эта цифра оказалась неподъемной для европейцев. Нет, конечно, они еще делают грозное лицо и клянутся в вечной любви Украине, но за кошельком лезть не спешат. Эффект этих обсуждений (без демократической процедуры) оказался неожиданно ярким. Каллас выставила себя конченой дурой на чужом месте (с каких пор министр евродипломатии стал "министром войны"?), о чем ей и начали сообщать со всех сторон: очередную инициативу Каллас заблокировали сразу несколько европейских стран, включая Францию и Италию.

Кая Каллас не понимает принципов дипломатической работы, ее ненависть к России затмевает остатки разума, а провинциальность не дает признать ошибки - в общем, идеальная назначенка для Брюсселя. Их нынче целый ряд таких - как из одного инкубатора. С прозрачными и пустыми глазами.

Лидеры Франции и Германии как арбитры европейской политики тоже не очень состоялись. Какие из них "лидеры свободного мира"? Но шиш показать госпоже Каллас они способны (у них свои амбиции по поводу военных бюджетов) и на дележку никаких эстонок не звали. Поэтому походя окунули девушку головой в сортир. После военно-дипломатического фиаско Каллас Макрон махнул на нее рукой и объявил, что через неделю, 27 марта, в Париже состоится саммит по Украине (вот их хлебом не корми - дай только очередной саммит организовать).

Подводя, так сказать, неутешительные итоги, можно предположить: отказ от инициативы Каллас продемонстрировал, что Европа больше не готова жертвовать своими ресурсами ради Украины. Налицо симптом усталости, разочарования и разобщенности внутри союза, который ранее декларировал безоговорочную поддержку Киева. Но тут опять вспоминаем мудрость русского народа про кидание шапок: торопиться с выводами не станем - эти еврогады еще могут преподнести сюрпризы.

Источник - RT на русском
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743030300


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