Евгения Гуцул просит Путина и Эрдогана помочь в ее освобождении

10:58 27.03.2025

Гуцул попросила Путина помочь в ее освобождении



КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии ради ее освобождения.



"От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения", - говорится в заявлении, опубликованном через адвокатов Гуцул.



Она отметила, что вынуждена обратиться к российскому лидеру, который неизменно выступал в защиту прав гагаузского народа.



Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.



Задержание Гуцул



Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.



