|Евгения Гуцул просит Путина и Эрдогана помочь в ее освобождении
10:58 27.03.2025
Гуцул попросила Путина помочь в ее освобождении
КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии ради ее освобождения.
"От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения", - говорится в заявлении, опубликованном через адвокатов Гуцул.
Она отметила, что вынуждена обратиться к российскому лидеру, который неизменно выступал в защиту прав гагаузского народа.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Задержание Гуцул
Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.
Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году.
Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.
По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.
Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.
Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.
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Гуцул обратилась и к Эрдогану, соощбщает RT.
Башкан Гагаузии заявила, что рассчитывает на вмешательство президента Турции, чтобы "защитить законные права гагаузского народа". Свой арест она назвала "не отдельным инцидентом", а "системной политикой" Кишинева: "Мы надеемся на Ваш голос, на Ваш авторитет, на Вашу международную поддержку".