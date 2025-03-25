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Посол Ирана в РФ: "Трампу нужно еще раз прочитать историю Ирана"
11:03 27.03.2025

"Трампу нужно еще раз прочитать историю Ирана"
Посол республики в РФ Казем Джалали - о контактах с Россией по ядерному досье, подходах США к сделке и перспективах заключения соглашения

Альберт Калашян

Тегеран не собирается вести диалог по ядерной программе под давлением Вашингтона. Об этом в интервью "Известиям" сообщил посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали. По его словам, Москва и Тегеран регулярно контактируют по этой проблематике. Дипломат рассказал, что РФ играет важную роль в поиске сбалансированного решения по ядерной сделке, а взаимодействие между странами находится на высоком уровне. При этом иранские власти не фиксируют изменения подходов США к ядерному досье, добавил глава дипмиссии на организованной "Россией Сегодня" пресс-конференции, приуроченной к Международному дню Аль-Кудса. Что на самом деле мешает продвижению переговоров с США - в эксклюзивном интервью дипломата "Известиям".

"Россия играет важную роль в разрешении вопросов ядерного досье"

- Доверяет ли Иран России как посреднику в контактах с США по ядерной проблематике?

- Мы не считаем, что главная проблема ядерного досье заключается в посредничестве. Россия - полноправный участник переговорного процесса, она всегда была частью пятистороннего формата, и после выхода США из СВПД осталась в числе стран в формате 4+1. У нас с Россией идут постоянные консультации.

Справка "Известий"
На российско-американских переговорах в Эр-Рияде 18 февраля обсуждалось иранское досье, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, на встрече было решено провести отдельные переговоры по этой теме. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что РФ в ответ на просьбу США согласилась выступить посредником в переговорах по ядерной сделке. Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Тегеран отметил, что Москва настроена на продолжение поиска приемлемых развязок для выхода из сложившейся ситуации.

- Не могли бы вы рассказать об этих контактах?

- Как вы знаете, недавно в Пекине прошла трехсторонняя встреча заместителей министров иностранных дел России, Китая и Ирана. Они провели консультацию по поводу этого вопроса, и по ее итогам было сделано совместное заявление. Кроме того, наши послы в Вене регулярно обмениваются мнениями. Россия играет важную роль в разрешении вопросов ядерного досье и поиске сбалансированного решения, и взаимодействие между нашими странами находится на очень хорошем уровне.

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"Иранский народ никогда не вступал в переговоры из-за угроз и давления"

- Руководство Ирана неоднократно заявляло, что при политике максимального давления со стороны США возвращения к ядерной сделке не будет. Есть ли, по вашему мнению, признаки изменения американского подхода?

- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ясно дал понять, что, пока США разговаривают с нами языком угроз и давления, о переговорах речи быть не может. Американцы пытаются демонстрировать готовность к диалогу, но это только слова. На практике они продолжают жесткие односторонние действия. Для нас это неприемлемо и недопустимо. В их действиях нет искренности. Это то, что сказал наш верховный лидер.

Касательно вашего вопроса о подходах США, до сих пор никаких признаков изменений не наблюдаем. Если они когда-нибудь изменят подход и начнут говорить с нами на основе уважения и равноправия, тогда мы будем действовать и принимать решения.

Справка "Известий"
Ядерная сделка была подписана в 2015 году Ираном, Россией, США, Великобританией, Францией, Китаем и Германией. Она предполагала отмену антииранских санкций в обмен на ограничение Тегераном своей ядерной программы. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), вновь наложив американские санкции на Тегеран. В ответ Иран начал поэтапный отказ от ряда своих обязательств по соглашению. Сперва он приостановил продажу избытков обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны, а также превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 кг.

- По данным СМИ, президент США Дональд Трамп направил письмо иранскому руководству, в котором говорится о двухмесячном сроке для достижения новой сделки. Как в Тегеране оценивают такой ультиматум?

- Верховный лидер, наш президент Масуд Пезешкиан и министр иностранных дел Аббас Аракчи регулярно комментируют подобные претензии. Наша позиция четко сформулирована руководством страны: иранский народ - это не тот народ, который будет под угрозами вступать в переговоры. Если человек знает историю цивилизации Ирана, то он понимает, что иранский народ никогда не вступал в переговоры из-за угроз и давления.

- При каких раскладах ситуация по ядерному досье может измениться в лучшую сторону?

- Господину Трампу нужно еще раз прочитать историю Ирана, чтобы узнать иранский народ. Мы 45 лет живем под давлением и санкциями и, если бы хотели сдаться, сделали бы это давно. Но мы стоим и сопротивляемся. Президенту Трампу нужно сменить язык общения и научиться говорить с Ираном с уважением. Попытки США посеять раскол между народом и правительством обречены на провал. Это тоже большая ошибка с их стороны, потому что наше правительство опирается на волю народа.

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Так что им придется поменять свою политику и свой подход. Стратегия США заключается в том, чтобы, с одной стороны, использовались мягкие слова, с другой стороны - предпринимать жесткие действия. Это неправильно в отношении Ирана. Пока в Вашингтоне не поймут этого и не изменят свой подход, продвижения не будет.

Источник - Известия
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