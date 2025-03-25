В Узбекистане ведутся работы по созданию альтернативных дорог, связывающих столицу с регионами

11:17 27.03.2025

Мирзиееву представили проекты дорог, связывающих столицу с регионами



Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву доложили о ходе проектов по строительству автомобильных дорог, связывающих Ташкент с Андижаном и Самаркандом.



Отмечается, что в стране насчитывается более 184 тыс. километров автомобильных дорог. По данным анализа, 25% дорог международного значения испытывают повышенную нагрузку. Например, на трассе "Ташкент – Самарканд", рассчитанной на 32 тыс. автомобилей в день, движется 45 тыс. транспортных средств. Из-за заторов на это иногда уходит до 6 часов. К 2030 году интенсивность движения может превысить 80 тыс. автомобилей.



Ведутся работы по созданию альтернативных дорог, соединяющих Ташкент с Самаркандом и Андижаном. В частности, при участии Всемирного банка разработан проект трассы "Ташкент – Андижан". В январе был объявлен международный тендер на ее строительство. Подчеркивается, что более 30 авторитетных иностранных компаний проявили к нему интерес. Общая протяженность этой скоростной магистрали составит 314 километров, и после ее ввода в эксплуатацию время в пути между Ташкентом и Андижаном сократится с 5 до 3 часов. Кроме того, это позволит увеличить ВВП на 2,6% и снизить количество ДТП на 40%.



Еще один проект направлен на строительство дополнительной дороги, соединяющей Ташкент и Самарканд. При участии иностранных специалистов разработано его технико-экономическое обоснование. Протяженность новой трассы составит около 300 километров. В результате время в пути между Ташкентом и Самаркандом сократится с 4,5 до 2,5 часов, а загруженность на существующей дороге значительно уменьшится.



На этих дорогах будут предусмотрены различные платные услуги для водителей и пассажиров. В строительстве также смогут принять участие местные подрядные организации.