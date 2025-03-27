|КНБ Казахстана пресечен канал контрабанды оружия ухищренным способом из соседней страны
11:22 27.03.2025
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
Об изъятии оружия и боеприпасов
27 марта 2025
Комитетом национальной безопасности принимаются системные меры по противодействию незаконному обороту оружия.
С начала текущего года КНБ совместно с органами полиции и прокуратуры изъято 12 автоматов, 41 пистолет, 75 ружей, 36 гранат и 1 603 боеприпаса различного калибра.
Значительная часть этого оружия была похищена в ходе "январских событий" (всего с 2022 года КНБ изъято 608 единиц оружия, утраченных в кризисный период).
Тем самым нивелированы риски попадания данного арсенала в деструктивную среду и его использования против интересов общества и государства.
Вместе с тем, фиксируются факты нелегального ввоза оружия на территорию Казахстана.
Так, КНБ пресечен канал контрабанды оружия из соседней страны, с задержанием иностранного гражданина, намеревавшегося реализовать десяток единиц оружия на территории страны.
Оружие доставлялось ухищренным способом в обшивке автомобиля и при содействии сообщников из числа граждан РК.