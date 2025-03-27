КНБ Казахстана пресечен канал контрабанды оружия ухищренным способом из соседней страны

11:22 27.03.2025

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

Об изъятии оружия и боеприпасов



27 марта 2025



Комитетом национальной безопасности принимаются системные меры по противодействию незаконному обороту оружия.



С начала текущего года КНБ совместно с органами полиции и прокуратуры изъято 12 автоматов, 41 пистолет, 75 ружей, 36 гранат и 1 603 боеприпаса различного калибра.



Значительная часть этого оружия была похищена в ходе "январских событий" (всего с 2022 года КНБ изъято 608 единиц оружия, утраченных в кризисный период).



Тем самым нивелированы риски попадания данного арсенала в деструктивную среду и его использования против интересов общества и государства.



Вместе с тем, фиксируются факты нелегального ввоза оружия на территорию Казахстана.



Так, КНБ пресечен канал контрабанды оружия из соседней страны, с задержанием иностранного гражданина, намеревавшегося реализовать десяток единиц оружия на территории страны.



Оружие доставлялось ухищренным способом в обшивке автомобиля и при содействии сообщников из числа граждан РК.