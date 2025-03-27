В Кыргызстане предлагают вернуться к идее поворота сибирских рек в Центральную Азию

11:32 27.03.2025

Поворот сибирских рек в Центральную Азию. Секретарь Совбеза КР Иманкулов предложил вернуться к этой идее



27 марта 2025



Tazabek - Целесообразно пересмотреть актуальность проекта по повороту сибирских рек в Центральную Азию. Такую точку зрения 27 марта озвучил секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов на круглом столе в Бишкеке на тему водной дипломатии, организованном центром экспертных инициатив "Ой Ордо".



Секретарь Совбеза напомнил, что проект под названием "Поворот сибирских рек" обсуждался в Советском Союзе в 20-х годах XX-го века. Основная идея проекта заключалась в перераспределении стока Иртыша, Оби, Тобола и других рек в союзные республики, остро нуждающиеся в пресной воде - Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.



Этими мерами, по словам Иманкулова, планировалось предотвратить экологическую катастрофу, связанную с высыханием Аральского моря. Ожидалось, что проект улучшит условия для сельского хозяйства, создаст новые условия для судоходства, рыболовства и положительно повлияет на экономику.



"Однако проект так и не был реализован из-за дороговизны, сложности воплощения в жизнь, и критики специалистов и общественности. Несмотря на это, проект показал новые направления для дальнейших исследований и обсуждения по вопросам экологии и водными ресурсами. В нынешних условиях обострения водного дефицита, возможно, было бы целесообразным пересмотреть актуальность данной идеи", - сказал Иманкулов.



Секретарь Совбеза добавил, что переброска излишков воды из одного региона в другой, более нуждающийся, могла бы проходить через современные трубопроводные системы, что снизило бы экологические последствия и создало новые рабочие места.