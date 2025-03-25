В Ашхабаде состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и Узбекистана

11:35 27.03.2025

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиером Саидовым, прибывшим в Ашхабад для участия в министерской встрече в формате "Центральная Азия – Европейский союз".



В ходе встречи министры обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Дипломаты особо подчеркнули высокий уровень межгосударственного диалога благодаря политической воле лидеров братских стран. Стороны рассмотрели взаимодействие в рамках многосторонних структур, в частности ООН и ЕС.



Была детально обсуждена подготовка к первому саммиту "Европейский союз – Центральная Азия", намеченному к проведению в Самарканде в ближайшие дни.