Китай и Кыргызстан в академии Дуньхуан создали совместную лабораторию по охране культурного наследия

12:11 27.03.2025

Китай и Кыргызстан создали совместную лабораторию по охране культурного наследия



Ланьчжоу, 27 марта /Синьхуа/ -- На днях состоялась церемония открытия Китайско-Кыргызской совместной лаборатории по охране культурного наследия в городе Дуньхуан провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, сообщила Академия Дуньхуан.



Опираясь на научно-исследовательские преимущества Академии Дуньхуан, данная лаборатория сосредоточится на ключевых вопросах охраны культурного наследия Шелкового пути и будет проводить передовые научные исследования, разработку ключевых технологий и демонстрации их применения.



Кроме того, лаборатория объединит научно-исследовательские ресурсы Китая и Кыргызстана, а также стран-участниц инициативы "Пояс и путь", чтобы создать международную платформу для научно-технологического сотрудничества, направленную на содействие обмену и трансформации научно-технологических достижений.



Директор Академии Дуньхуан Су Боминь выразил надежду, что обе стороны смогут вывести сотрудничество в данной области на более прагматичный и углубленный уровень и совместно найти новую модель охраны культурного наследия в рамках Шелковом пути.



Директор Республиканской инспекции по охране памятников истории и культуры Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Дуйшаналиева Айсин отметила, что сотрудничество между двумя сторонами не только будет способствовать развитию обменов и сотрудничества между двумя странами в области охраны культурного наследия, но и внесет позитивный вклад в дальнейшее углубление культурных связей между двумя странами и содействие духовному сближению их народов.



Напомним, что Академия Дуньхуан - это учреждение по охране культурных реликвий с более чем 80-летней историей. Концепции и технологии Академии в области защиты фресок и руин сооружений из утрамбованной земли являются одними из передовых в мире. А схожие типы культурного наследия и климатические условия города Дуньхуан и Кыргызстана заложили основу для сотрудничества между двумя сторонами.