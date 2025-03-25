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МВД РТ: таджикистанцы могут легализовать свое пребывание и трудовую деятельность в России
12:22 27.03.2025

Гражданам Республики Таджикистан, находящимся на территории Российской Федерации, предоставлена возможность легализовать свое пребывание и трудовую деятельность. Об этом говорится в объявлении Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, опубликованном 25 марта 2025 года на сайте ведомства.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №1126 от 30 декабря 2024 года, с 1 января по 30 апреля 2025 года иностранные граждане, находящиеся в России, могут привести в порядок свои документы без необходимости выезда за пределы страны.

Данное правило распространяется на лиц, которые:
- Не зарегистрированы по месту жительства;
- Не имеют действующего патента на работу;
- Не уплачивают ежемесячную пошлину за патент;
- Включены в список лиц, находящихся под контролем.

В указанный период иностранным гражданам предоставляется возможность легализовать свое пребывание и получить право на законную трудовую деятельность в России.

Важная информация: Для уточнения порядка и условий легализации необходимо обращаться в уполномоченные органы по вопросам миграции на территории Российской Федерации.

Источник - Avesta.tj
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