МВД РТ: таджикистанцы могут легализовать свое пребывание и трудовую деятельность в России

12:22 27.03.2025

Гражданам Республики Таджикистан, находящимся на территории Российской Федерации, предоставлена возможность легализовать свое пребывание и трудовую деятельность. Об этом говорится в объявлении Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, опубликованном 25 марта 2025 года на сайте ведомства.



В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №1126 от 30 декабря 2024 года, с 1 января по 30 апреля 2025 года иностранные граждане, находящиеся в России, могут привести в порядок свои документы без необходимости выезда за пределы страны.



Данное правило распространяется на лиц, которые:

- Не зарегистрированы по месту жительства;

- Не имеют действующего патента на работу;

- Не уплачивают ежемесячную пошлину за патент;

- Включены в список лиц, находящихся под контролем.



В указанный период иностранным гражданам предоставляется возможность легализовать свое пребывание и получить право на законную трудовую деятельность в России.



Важная информация: Для уточнения порядка и условий легализации необходимо обращаться в уполномоченные органы по вопросам миграции на территории Российской Федерации.